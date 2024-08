7 sierpnia Kesha potwierdziła na mediach społecznościowych, że zamierza podmienić pierwszy wers singla "TiK ToK" ze względu na zawarcie w niej pseudonimu Seana " Diddy ’ego" Combsa oskarżonego o skrajnie nieodpowiednie zachowanie w stosunku do jednej z aktorek, która o to złożyła pozew sądowy. Tym samym wyraża swój bunt wobec nieakceptowalnego zachowania producenta.

"Wake up in the mornin' felling like P. Diddy (z ang. "Budzę się rano, czując się jak P. Diddy)" - słyszymy na początku oryginalnego singla.

Wcześniej zmieniała ją jeszcze w inny sposób całkiem pomijając Diddy'ego: "Wake up in the morning feeling just like me" (z ang. "Budzę się rano czując się po prostu sobą").