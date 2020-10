Radosne wieści od Nicki Minaj! Gwiazda urodziła

Plotki, że Nicki Minaj jest w ciąży krążyły od lat. Jednak w lipcu, gdy gwiazda pokazała zdjęcia z ciążowym brzuszkiem, w końcu zakończyła wszelkie spekulacje. Według amerykańskich mediów potomek piosenkarki ma być już na świecie.

Nicki Minaj po raz pierwszy została mamą /247PAPS.TV / SplashNews.com /East News

We wrześniu zeszłego roku Minaj stwierdziła, że zamierza zakończyć karierę i skupić się na rodzinie.

Reklama

"Zdecydowałam się zakończyć karierę i skupić na posiadaniu rodziny. Wiem, że niektórych to ucieszy.

Do moich fanów - dalej mnie reprezentujcie, aż do mojej śmierci. Kocham was całe życie" - napisała raperka na Twitterze.

Dopiero pytana przez media zaczęła tłumaczyć, że nie do końca oto jej chodziło i jeszcze będzie nagrywać. W tym roku zaprezentowała singel "Yikes".

Niedawno w sieci pojawił się też jej utwór "Trollz" nagrany z Tekashim 6ix9ine'em.



Wideo TROLLZ - 6ix9ine with Nicki Minaj (Official Lyric Video)

W lipcu raperka na Instagramie opublikowała dwa zdjęcia ze specjalnej sesji zdjęciowej z ciążowym brzuszkiem. Jedno z nich gwiazda podpisała "w ciąży". Obie fotografie błyskawicznie obiegły sieć.

Jak donoszą zagraniczne media, pierwsze dziecko Minaj i jej męża, Kennetha Petty'ego, jest już na świecie. Według doniesień gwiazda miała urodzić córeczkę 30 września w Los Angeles. Na razie jednak ani ta informacja, ani płeć dziecka nie zostały oficjalnie potwierdzone przez parę.