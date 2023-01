W tym roku minie siedem lat od chwili, gdy zespół Radiohead wydał ostatni w swojej karierze album. W 2018 roku, czyli dwa lata po premierze płyty "A Moon Shaped Pool", grupa odbyła ostatnią jak do tej pory trasę koncertową. Potem drogi muzyków kultowej formacji się rozeszły.

W 2021 roku Thom Yorke i Jonny Greenwood wraz z perkusistą grupy Sons of Kemet, Tomem Skinnerem, założyli zespół The Smile , który w 2022 roku wydał debiutancki album "A Light for Attract Attention".

Reklama

Z kolei gitarzysta Ed O'Brien w 2020 roku wydał debiutancki solowy krążek zatytułowany "Earth", a obecnie pracuje nad kolejną płytą. Nie próżnują też basista Colin Greenwood i perkusista Phil Selway. Ten pierwszy wspomaga podczas koncertów Nicka Cave'a , ten drugi przygotowuje się do wydania trzeciej już solowej płyty "Strange Dance", która ma się ukazać w lutym.

Nick Cave: Książę Ciemności wystąpił w Gdańsku/Sopocie. Zobacz zdjęcia z koncertu 1 / 32 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Nick Cave and the Bad Seeds w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot)! Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Co dalej z Radiohead?

Jak się jednak okazuje, wszystkie te działania nie oznaczają, że Radiohead to już przeszłość. "O ile mi wiadomo, wciąż jesteśmy zespołem" - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Spin" Phil Selway, zapytany o plany grupy na ten rok. Co więcej, muzyk dodał, że solowe działania nie osłabiły więzi członków Radiohead, a on sam jest wręcz pod ogromnym wrażeniem muzyki granej przez The Smile. Dodajmy, że grupa była jedną z gwiazd Open'er Festival 2022 w Gdyni.

"Poszedłem ich zobaczyć, kiedy grali swoje pierwsze koncerty na żywo w Londynie. Uwielbiam dynamikę między nimi, Thomem i Johnnym, to było fascynujące. Zwykle słyszę, jak grają, a ja siedzę za nimi, więc zobaczenie tego z drugiej strony było fantastycznym przeżyciem" - powiedział. Perkusista zaznaczył też, że osobne działania członków Radiohead to "zdrowy proces".

Prawdziwą bombę Selway zostawił jednak na koniec. Wyjawił bowiem, że wkrótce grupa Radiohead ma się spotkać w pełnym składzie i omówić plany na przyszłość. "Spotkamy się na początku 2023 roku i jestem pewien, że zaczniemy szukać innych, wspólnych pomysłów na to, co będzie dalej" - wyznał. Czy wśród tych pomysłów będzie nagranie kolejnej płyty bądź nowa trasa koncertowa? Przekonamy się wkrótce.