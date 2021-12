Rademenez rapował przez 36 godzin. Rekord Guinnessa oficjalnie potwierdzony!

O potwierdzeniu rekordu pochodzącego z Zielonej Góry rapera poinformowała oficjalna strona rekordu Guinnessa, a także polska strona biurorekordow.pl, będąca serwisem poświęconym rekordom Polski i rekordom Guinnessa.



"Dla mnie to jest coś cudownego, że człowiek z Zielonej Góry, z woj. lubuskiego, z Polski jest najlepszy na świecie w danej dziedzinie i ma tytuł Rekordu Guinnessa. To jest coś o czym marzyłem długo i długo o tym myślałem, jak to zrobić, jak o to zrealizować. Ta poprzeczka była ciągle podwyższana od czterech lat, od kiedy się tym interesowałem. Tak więc, cieszę się bardzo, że to się udało zrobić, i że ten tytuł jest teraz w Zielonej Górze" - powiedział dla Radia Zachód Radosław Blonkowski.

Wideo BREAK THE BORDER 3 - RADEMENEZ VS 36H Part I

Próbę Rademenez rozpoczął w sobotę, 20 listopada, o godz. 9. Od tego czasu, do godziny 21. w niedzielę, 21 listopada, niemal nieprzerwanie rapował o wielu rzeczach przy dźwiękach muzyki. Tematy jego monologu musiały się zmieniać co kilka godzin. Artysta mógł robić sobie krótkie przerwy pilnując ściśle określonych ram czasowych.



Próbę wykonania najdłuższego rapowego freestylu na świecie zorganizowano w klubie Hydrozagadka w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, gdzie każdy mógł kibicować artyście. Wspierała go rodzina, do klubu Rademenez zaprosił też wiele innych osób.



Wideo BREAK THE BORDER 3 - RADEMENEZ VS 36H Part I

By podjąć wyzwanie raper przez kilka miesięcy wykonywał ćwiczenia oddechowe, codziennie rapował, ćwiczył na siłowni, by wzmocnić kondycję fizyczną niezbędną do wielogodzinnej aktywności.



Radosław Blonkowski to zielonogórski raper, artysta i prezes Fundacji Tancbuda.pl, od wielu lat związany z kulturą hip hop. Na swoim koncie ma już m.in. akcję 24-godzinnego rapowania dla chorującej na SMA dziewczynki. Jego występ wsparł i nagłośnił zbiórkę pieniędzy dla niej.



Wideo BREAK THE BORDER 3 - RADEMENEZ VS 36H WIELKI FINAŁ

Poprzedni rekord Guinnessa najdłuższego maratonu indywidualnego rapowania należał do George'a Watsky'ego znanego jako Watsky, który 6-7 maja 2020 r. w Los Angeles rapował przez 33 godziny 33 minuty i 19 sekund.

