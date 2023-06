Przed rozpoczęciem letnich koncertów grupa Weekend prezentuje przebojową propozycję na wakacje.

"Tak bardzo chcę być z tobą" to melodyjna piosenka o wakacyjnej miłości, której towarzyszy romantyczny teledysk osadzony w nadmorskiej scenerii - czytamy w informacji.



Clip Weekend Tak bardzo chcę być z Tobą

"Bohater piosenki stara się o dziewczynę, ale ona jest na początku nieufna. On chce o nią i o uczucie do niej zawalczyć. W dzisiejszych czasach zbyt łatwo i zbyt szybko rezygnujemy z marzeń i prawdziwego uczucia. Piosenka, którą napisaliśmy wspólnie z Marcinem Nierubcem to propozycja dla prawdziwych romantyków, którzy wierzą w siłę miłości" - opowiada Radek Liszewski, lider zespołu Weekend.

Wspomniany Marcin Nierubiec tworzył utwory dla m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" ( sprawdź! ) w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.