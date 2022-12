R. Kelly przyznaje się? Kontrowersyjne nagrania usunięte z sieci

Twórca legendarnego utworu "I Believe I Can Fly" we wrześniu został skazany na 30 lat więzienia. Choć nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, to w sieci pojawił się jego nowy album. Kontrowersje wzbudza fakt, że od "I Admit It" (pol. przyznaję to) odcina się sam artysta. Nie wiadomo, kto umieścił w serwisach streamingowych zawierający 13 piosenek album, który od razu zniknął z sieci.

R. Kelly /Handout / Handout /Getty Images