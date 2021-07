R. Kelly ma coraz większe kłopoty. Ujawniono kolejne bulwersujące oskarżenia

Wśród nowych zarzutów wobec R. Kelly'ego mają znaleźć się m.in.: zarzuty o wykorzystanie seksualne nieletniego chłopca, napaść oraz próbę przekupstwa. W nowych dokumentach pojawił się też ponownie zarzut handlu ludźmi.

R. Kelly wykorzystał nieletniego?

Wokalista miał w 2006 roku wykorzystać 17-letniego chłopca, którego dane utajniono, po tym, jak spotkał go w jednym z McDonaldsów w Chicago i zaproponował mu zrobienie kariery w branży muzycznej w zamian za usługi seksualne.

Dzięki nastolatkowi muzyk zawarł też znajomość z jego rówieśnikiem, który następnie przez wiele lat był partnerem seksualnym R. Kelly'ego. Obaj młodzi ludzie, jeszcze jako nastolatkowie, byli zmuszani przez gwiazdora do stosunków seksualnych z nieletnimi dziewczętami. Muzyk asystował przy tym i osobiście filmował przypadki współżycia.

Wrócą do tematu ślubu z 15-letnią gwiazdą?

Według amerykańskich mediów to nie koniec problemów R. Kelly’ego. Organy ścigania chcą przedstawić dowody na temat wykorzystywania seksualnego wokalistki Aaliyah, która miała w wieku 15 lat wyjść za mąż za gwiazdora. Prokuratura twierdzi, że młoda artystka mogła zostać zmuszona do ślubu a następnie zastraszona, aby nie zeznawała przeciwko Kelly’emu. Gwiazda R&B zginęła w katastrofie lotniczej w 2001 roku.

R. Kelly seksualnym predatorem? Seria szokujących zarzutów

R. Kelly był już wcześniej oskarżany o przestępstwa na tle seksualnym: miał się dopuścić gwałtu na kilku nastoletnich dziewczętach, a także produkować i rozprowadzać dziecięcą pornografię. Jednak w 2008 r. został oczyszczony ze wszystkich 14 zarzutów.

Nowy proces dotyczy przestępstw popełnionych w okresie późniejszym. W 2017 r. serwis Buzzfeed opublikował szczegółowy raport, w którym oskarżył R. Kelly'ego o uwięzienie sześciu nieletnich dziewcząt wykorzystywanych przez niego moralnie i fizycznie.

Głośno o R. Kellym znów zrobiło się w 2018 roku po tym, jak światło dzienne ujrzał dokument "Surviving R. Kelly". O antybohaterze filmu wypowiedziały się w nim m.in. jego byłe partnerki oraz Andrea Lee, która była jego żoną. Z filmu wyłonił się obraz mężczyzny, który przez długie lata dopuszczał się szokujących nadużyć wobec kobiet.



W 2019 roku Kelly usłyszał serię zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych wobec kilkunastu kobiet, wykorzystywania nieletnich, posiadania dziecięcej pornografii i utrudniania śledztwa.



Kim jest R. Kelly?

R. Kelly przez lata zdobył ogromną sławę, sprzedał ponad 30 milionów egzemplarzy swoich płyt, radiostacje podbijał jego hit "I Believe I Can Fly", a magazyn "Rolling Stone" nazwał go najważniejszą postacią sceny R&B lat 90. i 00.