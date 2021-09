Queen otworzył w Londynie własny sklep!

Najpierw na barwnej, londyńskiej ulicy Carnaby Street powstał sklep The Rolling Stones, od wtorku fani muzyki mogą również zajrzeć do dwupoziomowego sklepu dedykowanego innej muzycznej legendzie, zespołowi Queen. Choć oferuje on wiele ciekawych pamiątek i gadżetów związanych z zespołem, trudno to miejsce nazwać jedynie sklepem. To raczej sanktuarium fanów zespołu. Jednak chętni je odwiedzić powinni się spieszyć, jego tymczasowa formuła zakłada, że będzie on działał jedynie do stycznia 2022 roku.

Queen ma sklep

W czym zatem kryje się jego unikatowy charakter? Każdy miesiąc będzie miał inny motyw przewodni. Październik to święto muzyki zespołu Queen i idealny moment na upolowanie limitowanych, kolekcjonerskich płyt. W listopadzie tematem przewodnim będzie sztuka i design. Na sklepowych półkach pojawią się zatem zaprojektowane przez niemiecką firmę zabawkarską Steiff pluszowe misie, stworzone specjalnie na potrzeby sklepu. Ciekawostką będzie również automat do gry w pinball Queen.

Grudzień nie mógłby obejść się bez odrobiny magii, nie inaczej będzie w sklepie Queen The Greatest. To dobry moment, aby upolować chociażby kostki Rubika z podobiznami członków zespołu. A skoro mowa o magii, nie może zabraknąć również tej świątecznej, zatem klienci mogą liczyć na takie grudniowe nowości jak świąteczne swetry, kartki, a nawet papier do pakowania.

Projekt nie jest przypadkowy, uświetnia on bowiem 50. rocznicę powstania zespołu. Całość to wynik współpracy zespołu Queen i firmy Bravado, zajmującej się brandingiem i marketingiem. Muzycy zespołu przyznali w oficjalnym komunikacie, że ten projekt jest niesamowitym doświadczeniem dla wszystkich tych, którzy zdecydują się odwiedzić to miejsce.

Jak dodał w rozmowie z "Forbes" Keith Taperell, wiceprezes ds. sprzedaży detalicznej w Bravado, 50-lecie zespołu to niejedyna okazja do celebracji. "Queen znów wyruszają w trasę w przyszłym roku, chcieliśmy uczcić pięć dekad zespołu i stworzyć wciągającą przestrzeń, która będzie nie tylko sklepem" - podkreślił.