Queen: George Michael nie był brany pod uwagę jako wokalista

Roger Taylor, perkusista grupy Queen, ujawnił, że George Michael nigdy nie był brany pod uwagę jako następca Freddiego Mercury'ego w zespole. Tym samym zdementował krążące od wielu lat wśród fanów plotki.

George Michael (drugi z prawej) z muzykami Queen: Johnem Deaconem, Rogerem Taylorem i Brianem Mayem podczas koncertu pamięci Freddiego Mercury'ego - Londyn, 20 kwietnia 1992 r. /Nigel Wright/Mirrorpix /Getty Images

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku w wyniku powikłań wywołanych przez AIDS. Legendarny frontman grupy Queen miał 45 lat.

Wkrótce po śmierci Freddiego pozostali muzycy zespołu wraz z menedżerem Jimem Beachem podjęli decyzję o zbiórce pieniędzy na rzecz walki z AIDS. Wspólnie zorganizowali w Londynie w 1992 roku Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness.

To pamiętne wydarzenie dało początek fundacji The Mercury Phoenix Trust, która pierwotnie zajęła się dystrybucją pieniędzy zebranych na tym koncercie, a następnie przerodziła się w organizację walczącą z AIDS na całym świecie, prowadząc różnego rodzaju aktywności. Od 1992 roku fundacja zebrała ponad 17 milionów dolarów.

20 kwietnia 1992 roku na stadionie Wembley w Londynie odbył się "Concert for Life", podczas którego muzycy Queen wraz z przyjaciółmi uczcili pamięć Freddiego. Na scenie pojawili się wówczas m.in. David Bowie, Def Leppard, Extreme, Bob Geldof, Guns N' Roses, Metallica, Tony Iommi (Black Sabbath), Elton John, Annie Lennox, George Michael, Liza Minnelli, Robert Plant, Seal, Lisa Stansfield, Elizabeth Taylor, Paul Young & Zucchero.

Ponad czterogodzinny koncert na żywo podziwiało 72 tysiące ludzi oraz około dwa miliardy (!) za pośrednictwem telewizji i radia.

Wiele pochwał za swój występ zebrał George Michael, który zaśpiewał przeboje "'39" ( sprawdź ! ), "These Are the Days of Our Lives" (z Lisą Stansfield, zobacz ! ) i "Somebody to Love". To po tym koncercie pojawiły się pogłoski, że Michael ma poważne szanse na stały angaż w Queen (na liście przewijało się także nazwisko m.in. Robbiego Williamsa z Take That).

W najnowszym wywiadzie dla "Classic Rocka" perkusista Roger Taylor ujawnił, że George Michael nie byłby jednak dobrym frontmanem Queen.



"Pamiętam te plotki, ale on by do nas nie pasował. George nie był przyzwyczajony do pracy z zespołem na żywo. Kiedy na próbach usłyszał moc, jaką miał za sobą, to nie mógł w to uwierzyć. Myślał, że jest w startującym Concordzie czy czymś takim" - wspomina teraz Roger Taylor, dementując wciąż krążące informacje, że George miał otrzymać propozycję dołączenia do Queen.

W późniejszych latach zespół dawał sporadyczne koncerty z gościnnym udziałem różnych wokalistów (m.in. Zucchero, Luciano Pavarotti, Robbie Williams, George Michael czy Elton John). Pod koniec 2004 roku gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor (basista John Deacon wycofał się z działalności muzycznej) ogłosili, że będą współpracować z wokalistą Paulem Rodgersem (Free, Bad Company) pod szyldem Queen + Paul Rodgers. Ten etap zakończył się w 2009 roku, poszerzając dyskografię grupy o studyjną płytę "Cosmos Rocks".

Dwa lata później rozpoczęła się stała współpraca Queen z Adamem Lambertem, finalistą amerykańskiego "Idola".



- Cóż, to na pewno wspaniali wokaliści, wspaniali twórcy, wspaniali interpretatorzy piosenek... Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że mogliśmy z nimi pracować - mówił Interii Brian May na pytanie o wspólną cechę Mercury'ego, Rodgersa i Lamberta.

- Czasami wydaje mi się, że powinienem się uszczypnąć. Fakt, że mogę powiedzieć o sobie, że było mi dane współpracować z tak utalentowanymi artystami, jest dla mnie czymś niesamowitym. Tak, czasami mam ochotę sprawdzić, czy aby nie śniło mi się to wszystko - dodaje gitarzysta Queen.