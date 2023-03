Pupil Slicer: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Blossom"

"Blossom", następcę głośnego debiutu "Mirrors" z 2020 roku, wyprodukował (w tym miks) Lewis Johns. Nagrania nowej płyty londyńskiego Pupil Slicer odbyły się w studiu The Ranch Production House. Masteringiem w Fader Mastering zajął się Grant Berry. Okładkę zaprojektowało .EPOD.

"Album 'Blossom' to zwieńczenie dwóch lat poświęconych na tworzeniu w absolutnym skupieniu podróży innej niż wszystkie. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co osiągnęliśmy na drugiej płycie, opierając się na doświadczeniach i opiniach wyniesionych z debiutu, by dalej burzyć mury pomiędzy metalem, hardcorem, shoegazem, muzyką elektroniczną i popem" - mówi Kate Davies, grająca na gitarze wokalista Pupil Slicer.

Reklama

Drugi album Brytyjczyków trafi na rynek 2 czerwca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną. Przypomnijmy, że Pupil Slicer wystąpią na tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 7-10 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej.

Do tytułowej kompozycji z płyty "Blossom" Pupil Slicer powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Pupil Slicer BLOSSOM

Na albumie "Blossom" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:

1. "Glaring Dark Of Night"

2. "Momentary Actuality"

3. "Departure In Solitude"

4. "Creating The Devil In Our Image"

5. "The Song At Creation's End"

6. "No Temple"

7. "Terminal Lucidity"

8. "Language Of The Stars"

9. "Dim Morning Light"

10. "Blossom".