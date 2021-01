Pupil Slicer: Debiutancki album gotowy

Mathcore'owe trio Pupil Slicer z Anglii nagrało pierwszą płytę.

Pupil Slicer przed premierą debiutu /Andy Ford /materiały prasowe

Grająca na gitarze wokalistka Kate Davies, perkusista Josh Andrews i basista Luke Fabian, czyli londyńska grupa Pupil Slicer, ponownie skorzystali z usług producenta Pedrama Valianiego z Frontierer / Sectioned. Mastering wykonał amerykański fachowiec Brad Boatright w swoim studiu Audiosiege w Portland.

Longplay "Mirrors" ujrzy światło dzienne 12 marca w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records, z którą Pupil Slicer podpisali umowę pod koniec 2020 roku.

Pierwszą płytę Anglików pilotuje singel "Wounds Upon My Skin". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Pupil Slicer WOUNDS UPON MY SKIN

Oto lista utworów albumu "Mirrors":



1. "Martyrs"

2. "Stabbing Spiders“

3. "L'Appel Du Vide“

4. "Panic Defence"

5. "Husk"

6. "Vilified"

7. "Worthless"

8. "Wounds Upon My Skin"

9. "Interlocutor"

10. "Mirrors Are More Fun Than Television"

11. "Save The Dream, Kill Your Friends"

12. "Collective Unconcious".