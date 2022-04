Psychofan uprzykrzał życie muzykowi No Doubt

Tony Kanal, basista zespołu No Doubt, mieszka w willi, którą kupił od Heatha Ledgera w 2005 r., na trzy lata przed jego śmiercią. Z powodu dawnego właściciela Kanal miał pewne problemy. Do niedawna muzyk był prześladowany przez psychofana australijskiego aktora, przekonanego, że Ledger wciąż żyje i ukrywa się w swojej dawnej posiadłości. Wreszcie sąd nałożył na mężczyznę zakaz zbliżania się do Kanala.

Psychofan nachodził rodzinę Tony'ego Kanala / C Flanigan / Contributor /Getty Images