27-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek młodszego pokolenia. W 2020 r. wydała swój debiutancki album "mniejszeodtrzech". Płytę promowała m.in. piosenka "Bluza w rozmiarze L", gdzie w teledysku główną rolę zagrała jej przyjaciółka Roxie Węgiel .

W 2023 r. pojawiła się w konkursie Debiuty na Festiwalu w Opolu z utworem "Jest mi do twarzy we własnej osobie".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Bereda o "bluzie w rozmiarze L" Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Ponad 8 mln odsłon w serwisie YouTube zanotował duet Magdy z kompozytorem Piotrem Rubikiem, autorem słynnych oratoriów. Ich wspólny utwór "Arbuzowy zachód słońca" błyskawicznie stał się wiralem.

Magda Bereda i Enej wzięli ślub w "Kowbojkach"

Kontynuacją pomysłu stworzenia piosenki z trzech przypadkowych słów był utwór "Pierwsze skrzypce" stworzony z grupą Golec uOrkiestra (wokalistka towarzyszyła jej na scenie podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie). Kolejną piosenką są "Kowbojki" ( sprawdź! ), w której Magda Bereda połączyła siły z zespołem Enej.

Fani do nowego wyzwania wybrali słowa "kowbojki", "wiosna" i "perfumy". W nakręconym w Zaczarowanym ogrodzie w Warszawie teledysku Magda Bereda (w sukni od Violi Piekut) stanęła na ślubnym kobiercu z Mirosławem "Myniem" Ortyńskim, wokalistą i basistą grupy Enej. Symbolicznego ślubu udzielał im Piotr "Lolek" Sołoducha, wokalista i akordeonista zespołu.



"Czujcie się zaproszeni na to wesele! Gości prosi się o potwierdzenie obecności!" - ogłosiła Magda Bereda na Instagramie (śledzi ją tam ponad 827 tysięcy fanów).

Co ciekawe, wokalistka poznała grupę Enej, gdy jako nastolatka brała udział w castingach do programu "Must Be The Music". Przypomnijmy, że zespół wygrał pierwszą edycję muzycznego show Polsatu w 2011 r.

Wideo Magda Bereda i Enej - Kowbojki (Official Music Video)