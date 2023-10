Przypomnijmy, że Bohdan Gadomski zmarł na początku 2020 roku w tajemniczych okolicznościach. Prokuratura Łódź-Górna oskarżyła 57-letniego Borysa Ł. o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Przyjęto, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym, a więc podając Gadomskiemu kilkudziesięciokrotnie zawyżoną dawkę insuliny, godził się ze skutkami swojego czynu - ze spowodowaniem śmierci 71-latka włącznie.

Wiadomości Tajemnicza śmierć Bohdana Gadomskiego. Jest wyrok sądu! Natomiast 53-letnia żona oskarżonego Halina K.-Ł. odpowiada za narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Żadne z oskarżonych nie przyznało się do winy.



Prokuratura dla Borysa Ł. zażądała kary dziesięciu lat więzienia, a dla jego małżonki - pięciu lat pozbawienia wolności.

Reklama

4 października zapadł wyrok w sprawie. Jak podał serwis TuŁódź.pl sędzia Tomasz Krawczyk zdecydował o tym, że oboje oskarżeni są winni nieumyślnego doprowadzenia do śmierci Gadomskiego. Borysowi Ł. zasądzono rok i 5 miesięcy więzienia, Halinie K.-Ł. 3 miesiące więzienia i 9 miesięcy prac społecznych.

Postępowanie nie dowiodło, że oskarżeni działali umyślnie i w porozumieniu.



"Z tego, jak oskarżony zachowywał się przy wezwanym następnego dnia pogotowiu wynika, że zrobił to nieświadomie. Pokazywał ratownikom, jak do tego doszło, tym samym się obciążając. Gdyby podał za dużą dawkę celowo, nie zachowywałby się tak" - argumentował sędzia.



Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno obrona, jak prokuratura zapowiedziały złożenie apelacji.

Przyjaciele Bohdana Gadomskiego zaskoczeni wyrokiem sądu

Z prawdziwym niedowierzaniem wyrok łódzkiego sądu przyjęli wieloletni przyjaciele Bohdana Gadomskiego. Swoimi wątpliwościami w imieniu kręgu znajomych Gadomskiego podzielił się Artur Gotz.

"Jako grupa przyjaciół jesteśmy zaskoczeni zmianami zeznań oskarżonych, które dotyczyły chociażby sposobu podawania insuliny. Poza tym wcześniej mówili, że są Polakami, a w obliczu wojny stali się ponownie Ukraińcami, afiszując to ukraińskim ubiorem i udając, że trudno im się wysłowić po polsku. A przecież wystarczy wejść na YouTube'a i zobaczyć, że oskarżony płynnie mówił po polsku już wiele lat temu" - stwierdził wokalista w rozmowie z Plejadą.

Gotz ubolewa nad tym, że nadal nie udało się ustalić, co tak naprawdę działo się z Bohdanem Gadomskim przed śmiercią.

"Najbardziej smutne jest to, że nie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę działo się z Bohdanem w ostatnich tygodniach życia. I jeśli skazani uznają się za przyjaciół, to dlaczego przez dwa tygodnie zatajali śmierć naszego przyjaciela. Coś tu jednak śmierdzi... Ale jeśli taki jest wyrok sądu, to nie mamy innego wyjścia i musimy się z nim zgodzić. Liczyliśmy jednak na wyższy" - dodał mężczyzna.

Problematyczna jest także kwestia pamiątek po dziennikarzu, który znany był ze swoich kontaktów wśród polskich gwiazd. Na przestrzeni lat udało mu się zdobyć wiele artefaktów, które - zdaniem przyjaciół - powinny trafić do muzeum, a nie na sprzedaż. Zwłaszcza, że przed śmiercią Gadomski zmienił testament - zamiast wieloletniej przyjaciółce Marii, wszystko zapisał Borysowi Ł. Jak przypomina portal, dziennikarz był także właścicielem mieszkania w Łodzi, a przed łódzkim Sądem Rejonowym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

"Ważne, aby pamiątki i zbiory Bogusia trafiły np. do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a nie w ręce prywatne i na pchli targ. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób pamięć o Bogusiu będzie trwała" - dodał Gotz.

Pogrzeb Bohdana Gadomskiego (27 kwietnia 2020 r.) 1 / 8 Pogrzeb Bohdana Gadomskiego Źródło: East News Autor: Grzegorz Galasiński/Dziennik Łódzki/Polska Press

Kim był Bohdan Gadomski?

Bohdan Gadomski ukończył Studium Dziennikarstwa i Wiedzy o Prasie w Łodzi, Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie na kierunku reżyseria teatralna. Uczył się też śpiewu klasycznego oraz studiował filologię polską. Uznanie i rozgłos przyniosły mu publikacje na temat Violetty Villas, Michaela Balla i Shirley Bassey. Był laureatem wielu nagród, m.in. Złotego Pióra dla najlepszego recenzenta.

Współpracował z takimi tytułami jak "Angora" i "Express Ilustrowany", był też częstym gościem Telewizji Polskiej, TVN-u, Superstacji i Polsatu. Sprawował też funkcję redaktora naczelnego w Radiu Łódź, Radiu Classic i Radiu Parada.

Wideo ALDONA ORŁOWSKA i BOHDAN GADOMSKI śpiewają w duecie! NOWY VIDEOCLIP!.WOW! SENSACJA!!!

Na swoim koncie Gadomski miał też kilka epizodów muzycznych. Wygrał m.in. łódzkie "Spotkanie z polską piosenką" i radiowy konkurs dla młodych piosenkarzy "Bez protekcji" Włodzimierza Korcza.

Na koncie miał też piosenki "Duch Dusza i Ciało", "Czy pani tańczy twista", "Wszystko przeminie, wszystko przepadnie" oraz "Ten wyjątkowy czas". Gadomski napisał również dwie książki biograficzne dotyczące Andrzeja Rodana.



Wyróżniał go specyficzny styl bycia i ubioru - na tyle charakterystyczny, że już po śmierci Gadomskiego, powstała inspirowana jego postacią sztuka teatralna "Tańczący z gwiazdami", która została wystawiona przez łódzki Teatr Powszechny.