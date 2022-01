Przypomnijmy, że informacja o śmierci dziennikarza i jednej z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu pojawiła się 7 kwietnia 2020 roku na jego oficjalnym koncie na Facebooku. W rzeczywistości Bohdan Gadomski zmarł 24 marca, a sprawę jego śmierci od tamtego czasu badała prokuratura.

Pogrzeb słynnego dziennikarza odbył się 27 kwietnia na cmentarzu komunalnym Doły w Łodzi. W związku z pandemią koronawirusa w uroczystości mogło uczestniczyć nie więcej niż 50 osób.

Co doprowadziło do śmierci Bohdana Gadomskiego?

Od tamtego czasu spekulowano, co tak naprawdę stało się z Bohdanem Gadomskim i co było przyczyną jego śmierci. 10 stycznia 2022 roku prokuratura ustaliła, co stało się z lubianym dziennikarzem.

Reklama

Pogrzeb Bohdana Gadomskiego (27 kwietnia 2020 r.) 1 / 8 Pogrzeb Bohdana Gadomskiego Źródło: East News Autor: Grzegorz Galasiński/Dziennik Łódzki/Polska Press udostępnij

"Prokuratura Rejonowa Łódź - Górna zakończyła śledztwo wszczęte po śmierci 71-letniego mężczyzny. 56-latek, pod opiekę którego trafił mężczyzna po wyjściu ze szpitala, oskarżony został o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Natomiast 52-letnia żona oskarżonego będzie odpowiadać przed sądem za narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - poinformował w PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Tym samym prokuratura zaostrzyła zarzuty postawione wcześniej 56-letniemu opiekunowi. Jak wyjaśnił prok. Kopania, przyjęto, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym, a więc podając kilkudziesięciokrotnie zawyżoną dawkę insuliny, godził się ze skutkami swojego czynu - ze spowodowaniem śmierci 71-latka włącznie. Oskarżonemu może grozić obecnie nawet kara dożywocia.

Kim był Bohdan Gadomski?

Bohdan Gadomski ukończył Studium Dziennikarstwa i Wiedzy o Prasie w Łodzi, Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie na kierunku reżyseria teatralna. Uczył się też śpiewu klasycznego oraz studiował filologię polską. Uznanie i rozgłos przyniosły mu publikacje na temat Violetty Villas, Michaela Balla i Shirley Bassey. Był laureatem wielu nagród, m.in. Złotego Pióra dla najlepszego recenzenta.

Współpracował z takimi tytułami jak "Angora" i "Express Ilustrowany", był też częstym gościem Telewizji Polskiej, TVN-u, Superstacji i Polsatu. Sprawował też funkcję redaktora naczelnego w Radiu Łódź, Radiu Classic i Radiu Parada.

Wideo ALDONA ORŁOWSKA i BOHDAN GADOMSKI śpiewają w duecie! NOWY VIDEOCLIP!.WOW! SENSACJA!!!

Na swoim koncie Gadomski miał też kilka epizodów muzycznych. Wygrał m.in. łódzkie "Spotkanie z polską piosenką" i radiowy konkurs dla młodych piosenkarz "Bez protekcji" Włodzimierza Korcza.

Na koncie ma też piosenki "Duch Dusza i Ciało", "Czy pani tańczy twista", "Wszystko przeminie, wszystko przepadnie" oraz "Ten wyjątkowy czas". Gadomski napisał również dwie książki biograficzne dotyczące Andrzeja Rodana.