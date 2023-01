W ciągu zaledwie czterech lat (1968-1972) grupa Creedence Clearwater Revival wydała 7 płyt. Liczbą przebojów mogłaby obdzielić całą masę zespołów. W repertuarze grupy znajdują się kultowe utwory jak "Fortunate Son", "Bad Moon Rising", "Have You Ever Seen The Rain?", "Proud Mary", "Lookin' Out My Back Door", "Run Through The Jungle", "Born On The Bayou".

Rozstanie zespołu w 1972 roku było dużym, gorzkim zaskoczeniem. John Fogerty, który pisał muzykę i teksty, został wówczas uwikłany w trwający lata spór z szefem wytwórni i nie miał kontroli nad katalogiem CCR, który sam de facto stworzył. Teraz, ponad 50 lat po rozpadzie grupy sprawy nabrały innego obrotu.

Reklama

Wideo youtube

John Fogerty odzyskał prawa do własnej twórczości

Po gorzkim rozstaniu zespołu w 1972 roku były frontman John Fogerty był uwikłany w trwającą dekady batalię prawną z szefem wytwórni i stracił kontrolę nad katalogiem zespołu. CCR zaczynało pod koniec lat 50., a muzycy byli wtedy nastolatkami. Zespół rodem z Bay Area początkowo grał jako Golliwogs, aż do momentu, gdy producent muzyczny Saul Zaentz (właściciel wytwórni Fantasy Records) zalecił grupie zmianę nazwy.

John Fogerty sądził, że kontrakt z Zaentzem jest bardzo uciążliwy i szkodliwy i starał się go zerwać, co w końcu w 1972 roku mu się udało. Ostatecznie zespół także się rozpadł, a Zaentz i Fogerty przez lata walczyli w sądzie. Dla "świętego spokoju" John Fogerty oddał swoje prawa do piosenek i tantiemów w 1980 roku właśnie w ręce Zaentza tylko po to, by całkowicie wydostać się spod niekorzystnej umowy z Fantasy Records.

Wideo youtube

Spowodowało to, że Fogerty przez lata unikał grania utworów CCR na żywo, nawet wtedy, gdy z sukcesami koncertował i wydawał solowe albumy. Gdy grupa trafiła do Rock'n'Roll Hall Of Fame, wokalista także odmówił wspólnego występu z kolegami. W 2004 roku wytwórnia Concord Records starała się w jakiś sposób wspomóc autora utworów przekazując mu tantiemy do utworów. Saul Zaentz zmarł w 2014 roku. Teraz Fogerty wykupił pakiet większościowy od wytwórni Concord i stał się właścicielem własnych utworów.

W rozmowie z Billboard przyznał, że ciężko mu uwierzyć w to, że nareszcie katalog znajduje się pod jego skrzydłami. "Jestem ojcem (tych piosenek). Stworzyłem je. Przede wszystkim, nigdy nie powinny zostać mi odebrane. To ich porwanie pozostawiło we mnie tak ogromną dziurę... Jak dla mnie to nie jest 100% wygrana, ale na pewno jest lepiej, niż było. Naprawdę jestem jeszcze w szoku. Nie pozwoliłem mojemu mózgowi jeszcze zacząć tego odczuwać" - mówi muzyk.

John Fogerty zdecydował się kupić udziały we własnym katalogu podczas gdy większość artystów je sprzedaje. Nie wiadomo, czy symbolicznie chce je zostawić przy sobie na zawsze, czy może wkrótce sam zdecyduje się na sprzedaż piosenek za wyższe sumy. Muzyk zapowiada już "celebrację i świętowanie" i cieszy się, że będzie mógł sprawić, że jego twórczość się "odnowi".

Czytaj też: