Chyba każdy, urodzony w latach 80. lub 90. pamięta dyskoteki szkolne, na których jednym z największych przebojów była "Macarena". Tańczyli ją młodzi, a na weselach poznali także starsi. Układ taneczny, który powodował przełamywanie lodów między ludźmi także stał się nieodłącznym elementem zabaw.

Jeden z użytkowników portalu społecznościowego Reddit doszedł do wniosku, że "Macarenę" zna od lat, a nigdy nie był w stanie powiedzieć, o czym jest ten utwór. Gdy sprawdził mocno się zdziwił - podobnie jak inni internauci!

O czym jest "Macarena"? Internauci w szoku

Wygląda na to, że "Macarena", to opowieść o niewiernej dziewczynie o tym samym imieniu, która pod nieobecność ukochanego próbuje zabawić się z... jego kolegami!

Wersy po polsku brzmią następująco:

"Kiedy tańczę nazywają mnie Macarena/ A chłopcy mówią, że jestem gorąca/ Oni wszyscy mnie chcą, nie mogą mnie mieć/ Więc wszyscy przychodzą/ Tańczą obok mnie/ Ruszaj się ze mną, śpiewaj ze mną/ A jeśli będziesz dobry, zabiorę cię ze sobą do domu"

W dalszym fragmencie poznajemy Vitorino, chłopaka Macareny, który tak bardzo jej się znudził:

"Nie martw się moim chłopakiem/ Chłopakiem, który ma na imię Vitorino / Nie chcę go, nie mogę go znieść/ Nie był dobry, więc ja, hahaha/ Daj spokój, cóż miałam zrobić? Był poza miastem, a jego dwaj koledzy byli tacy świetni" - śpiewa w piosence wokalistka. Z tekstu wynika, że Macarena uwielbia takie imprezowe klimaty i dobrą zabawę.

"Przyjdź i odnajdź mnie, mam na imię Macarena/ Na imprezie zawsze ze świetnymi laskami/ Przyjdź i dołącz do mnie, tańcz ze mną/ A wszyscy twoi kumple niech śpiewają razem ze mną" - brzmi kolejna zwrotka.

Utwór zaśpiewany w połowie po hiszpańsku, a w połowie po angielsku oczywiście mógł nie być rozumiany przez niehiszpańskojęzyczną publikę. Internauci w sieci piszą teraz, że nie spodziewali się, że całymi rodzinami bawili się w rytm piosenki z takim tekstem. "Nigdy tak naprawdę nie zwracałem uwagi na tekst do 'Macareny'. Jestem zszokowany, że był grany w szkole podstawowej w kółko" - pisze jeden z użytkowników Twittera.

Wtóruje mu inny, który także nie może uwierzyć, że najlepsze imprezy jako dziecko działy się przy "Macarenie". "Nie mogę uwierzyć, że szkoły pozwalały nam tańczyć do 'Macareny', zwłaszcza patrząc na te słowa" - pisze.

"Myślę, że większość ludzi w Wielkiej Brytanii byłaby zaskoczona, gdyby zatrzymała się, aby faktycznie posłuchać tej piosenki. Gramy ją na dyskotekach w szkołach dla dzieci, na weselach itp. ale nikt z nas nigdy nie słucha jej właściwie" - napisał inny.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.