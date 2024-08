Przepychanki przy "Jaka to melodia?". Pod adresem prowadzącego padły przykre słowa. Zareagował

Robert Janowski, znany ze swojej wieloletniej kariery w Telewizji Polskiej, nie pozostał obojętny na zarzuty. Wkrótce po wypowiedzi Krzan, muzyk opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził swoje zażenowanie. Post ten, choć szybko został usunięty, wywołał lawinę komentarzy zarówno ze strony fanów, jak i mediów. Także Iza Krzan odniosła się do reakcji nowego prowadzącego "Jaka to melodia?".

"To jest dla mnie i Moniki zupełnie niezrozumiałe, bo nie znaliśmy się z panią Izabellą osobiście i zajmujemy się plotkami. Jaki trzeba mieć tupet, żeby oceniać kogoś, z kim się nigdy nie miało do czynienia na żadnej płaszczyźnie? W ogóle po co to było? Na szczęście nas to nie dotyka. Jesteśmy ponad tym" - stwierdził.