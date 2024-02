LP , czyli Laura Pergolizzi, odpowiada za teksty dla największych gwiazd na świecie - m.in. Rihanny, Rity Ory, Cher i Christiny Aguilery. Wielką sławę m.in. w Polsce (platynowa płyta) przyniósł album "Lost On You" z 2016 roku. Listy przebojów podbijał natomiast utwór tytułowy z płyty, który w wersji koncertowej ma ponad 1,3 miliarda odtworzeń (posłuchaj!), a oficjalny teledysk zanotował kolejne ponad 538 milionów odsłon.

Teraz Amerykanka włosko-irlandzkiego pochodzenia (posługuje się zaimkiem "ono") promuje wydany we wrześniu 2023 r. siódmy album "Love Lines".

W ramach trasy zaplanowano m.in. dwa koncerty w Polsce - 2 marca w Warszawie (COS Torwar) i 5 marca w Krakowie (Klub Studio). Z kolei 4 marca miała wystąpić w Žalgiris Arena w Kownie (Litwa), jednak to wydarzenie zostało odwołane. To efekt skandalu - na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie w bluzie, którą dostała w prezencie od rosyjskich fanów. Otrzymała też pocztówkę, podpisaną 24 lutego (to data pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę). Sama LP tłumaczyła, że pocztówka została wykonana w 2020 r., kiedy jej koncerty zostały odwołane z powodu pandemii. Wokalistka podziękowała fanom za prezenty, zapewniając w nagraniu, że "kocha Rosję".

LP wywołała skandal, teraz przeprasza. "To był błąd"

Wideo szybko zniknęło z jej profilu, gdy w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wezwania do bojkotu koncertów LP. Organizatorzy występu w Kownie wydali specjalny komunikat, w którym wyrazili wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz poinformowali o odwołaniu występu.



"Nie będziemy tolerowali wiadomości wspierających agresora" - podkreślili w oświadczeniu, dając też sygnał dla innych artystów planujących koncerty na Litwie.

LP wystosowała przeprosiny w relacji na Instagramie.

"Chciałabym przeprosić moich przyjaciół i fanów w Ukrainie, którzy słusznie poczuli się obrażeni i zranieni moim bezmyślnym postem, w którym podziękowałam rosyjskim fanom za zrobioną dla mnie bluzę z flagą rosyjską. Szczerze żałuję swojego braku wyczucia w tamtym momencie. To był błąd. Przepraszam. Chciałabym podkreślić, że kocham i wspieram Ukrainę i zawsze będę" - podkreśliła Amerykanka.

Album "Love Lines", stworzony podczas sesji na wyspie Grand Cayman i w Palm Springs, był nagrywany wspólnie z Ashtonem Irwinem (5 Seconds Of Summer), Andrew Berkeleyem Martinem (Palade Royale) i nominowanym do nagrody Grammy producentem i autorem tekstów Matthew Paulingiem.

"Ta płyta to esencja mnie samej i tego, co przez całe życie robiłam, kultywowałam i co próbowałam zrozumieć. Jako człowiek czuję się coraz bardziej skoncentrowana, zwarta - z każdym cholernym rokiem jestem coraz bardziej sobą. Jak kawa, do której musisz dodać wody, bo jest piętnaście razy za mocna" - mówiła LP.

"Chcę, aby słuchacz się zrelaksował i złapał luz, który pozwoli mu przyjąć wszystkie zawarte w piosenkach emocje. W ten sposób muzyka będzie mogła przemówić do jego duszy dokładnie w sposób, w jaki słuchający tego zapragnie" - dodawała.

Do singla "One Like You" powstał teledysk wyreżyserowany przez Juana Davida Salazara (m.in. Moby, LP). Nakręcone w Pradze wideo, prezentuje ekscytującą narrację osadzoną w klubie kabaretowym z lat 30. XX wieku. LP wciela się w rolę szpiega zaangażowanego w grę o najwyższą stawkę. Opowieść przynosi suspens, napięcie seksualne i motyw brawurowego napadu. Postać LP w teledysku jest hołdem dla poprzednich teledysków "One Last Time" (2021) i "Goodbye" (2022).

