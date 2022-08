Wakacje to czas pielgrzymek, a pielgrzymki to czas na m.in. śpiewanie. Coraz częstszą praktyką wśród maszerujących do Częstochowy jest przerabianie tekstów znanych piosenek na pokrewne z religijną tematyką.

Przemek Mortka, wokalista zespołu Jagoda i Brylant, od wielu lat publicznie przyznaje się do bycia osobą wierzącą oraz uczestniczy w pielgrzymkach. Nie inaczej jest w tym roku.

Na facebooku Przemka pojawiło się wideo z pielgrzymki, na którym piosenkarz śpiewa przerobioną wersję hitu Zenona Martyniuka, pt. "Przez Twe Oczy Zielone".

"Przez Twe łaski Maryjo, Maryjo, nieskończone / Ty królujesz na ziemi i niebie pośród gwiazd / Moje serce jest Twoją miłością przepełnione / Ty mnie wspieraj Maryjo, Maryjo, w każdy czas" - słyszymy w nowej wersji.

Jagoda i Brylant to muzyczne rodzeństwo z Radomia - Agnieszka Mortka i Przemek Mortka (ps. Brylant). Duet w 2016 r. wypuścił piosenkę "Lewy" na cześć naszego najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego. Sporą popularnością cieszy się także ich "Raj".

"Chodź ze mną do Częstochowy". Piosenka sanah i Kwiatu Jabłoni hitem na pielgrzymkach!

Nie tylko hity disco polo sprawdzają się podczas pielgrzymek.

W tym roku sanah wypuściła album, pt. "Uczta", na którym znalazły się nagrania z gościnnym udziałem innych wykonawców. Byli to m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska, Miętha, czy Natalia Grosiak (Mikromusic).

Jednym z utworów na płycie jest "Szary świat". Do współpracy sanah zaprosiła grupę Kwiat Jabłoni, której liderami są Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza z Elektrycznych Gitar.

"Szary świat", oczywiście ze zmienionym tekstem, stał się nieoczekiwanie... hitem pielgrzymek.

W sieci pojawiło się wideo nakręcone podczas Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę "Galindia Pisz", zawierające nietypową przeróbkę hitu sanah.

W alternatywnej wersji refrenu słyszymy: "Chodź ze mną na Jasną Górę / No idź razem ze mną i Galindią Pisz / Chodź ze mną do Częstochowy / Do bram, razem z nami do Maryi bram".

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy piosenka sanah jest wykorzystywana na pielgrzymkach. W zeszły roku sporą popularność zrobiła przeróbka innego jej przeboju, pt. "Ale jazz!".

