Program "Hot Ones" to koncept stworzony przez Seana Evansa. Prowadzący zaprasza do swojego talk show największe gwiazdy, jedząc z nimi wyjątkowo ostre skrzydełka. Wśród gwiazd, które gościły w nietypowym formacie znaleźli się m.in.: Will Smith, Gordon Ramsey, Bilie Eilish, Chris Hemsworth, Shakira, Syndey Sweeney, Cardi B oraz Dave Grohl.

Tym razem bohaterką odcinka była Heidi Klum, jurorka "Mam talent" , supermodelka, a prywatnie żona Toma Kaulitza z Tokio Hotel.



Heidi Klum sprawiła, że prowadzącego zamurowało. Zaczęła zrzucać ubrania!

Podczas wywiadu jurorka "Mam talent" opowiadała m.in. innym programie - "Project Runway", została tez zapytana o to, jaką najdroższą rzecz w historii nosiła, gdy pracowała na wybiegach.

"Miałam na sobie biustonosz warty 12,5 miliona dolarów" - wyznała. "Wszystko było wysadzane diamentami, rubinami i tak dalej. Myślę, że trafiłam do Księgi Rekordów Guinessa, nosząc taką bieliznę" - komentowała.

Wspomniany moment w karierze Heidi nastąpił w 2003 roku, podczas jednego z pokazu Victoria’s Secret.

W pewnym momencie rozmowy, gdy w trakcie jedzenia jurorce zrobiło się naprawdę gorąco, a nie pomagało jej nawet mleko, aby nieco się ochłodzić, zdecydowała się zdjąć bluzkę, w której przyszła do programu. Najpierw ją rozpięła, a po chwili całkowicie zrzuciła, zostając w samym biustonoszu.

"Zrobiło mi się gorąco" - wypaliła. "Wow..." - wykrztusił z siebie mocno zaskoczony prowadzący. "Teraz i mi zrobiło się gorąco" - rzucił.

"Muszę zdjąć to całkiem. Mam teraz mikrofon na nogach, nie jest to problem?" - komentowała Klum. Evans odparł jedynie, że mają świetne nagłośnienie i nie jest to żaden problem.

CAŁĄ SYTUACJĘ MOŻECIE OBEJRZEĆ PONIŻEJ (OD 14:45)