Nowy longplay zespołu Tommy'ego Victora (gitara / wokal) wyprodukował ceniony amerykański fachowiec Steve Evetts. Pierwszy od sześciu lat, a zarazem 13. studyjny album Prong ujrzy światło dzienne 6 października nakładem niemieckiej Steamhammer / SPV Records.

"Mamy tu wszystkie rodzaje muzyki. Album ten doskonale to odzwierciedla ukazują wiele różnych punktów widzenia, będąc zarazem bardzo gitarowym, typowym przykładem mojego stylu" - powiedział o "State Of Emergency" Tommy Victor.

Wśród 11 przygotowanych kompozycji znajdziemy także przeróbkę "Working Man" z repertuaru Rush.

Prong podzielili się właśnie z fanami nowym singlem "Non-Existence", którego możecie posłuchać poniżej:

Clip Prong Non-Existence (Lyric Video)

Sprawdźcie także wypuszczony na początku roku singel "Breaking Point", który również znajdzie się na nowym dokonaniu grupy z Nowego Jorku:

Clip Prong Breaking Point (Lyric Video)

Prong - szczegóły albumu "State Of Emergency" (tracklista):

1. "The Descent"

2. "State Of Emergency"

3. "Breaking Point"

4. "Non-Existence"

5. "Light Turns Black"

6. "Who Told Me"

7. "Obeisance"

8. "Disconnected"

9. "Compliant"

10. "Back (NYC)"

11. "Working Man" (przeróbka Rush).