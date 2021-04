PRO8L3M z nowym teledyskiem. Zobacz klip do utworu "GeForce"

Utwór "GeForce", w którym ze zwrotkami goszczą Kaz Bałagane i Szpaku, nie mógł nie doczekać się adekwatnego obrazka. To trapowy hołd dla pokolenia wychowanego na grach komputerowych, które nie jedną dobę spędziło bez odrywania się od konsoli. Klip jest połączeniem animacji 3D i kadrów z archiwalnych gier video.

PRO8L3M stworzył nowy album pt. "Fight Club"

Pokolenie graczy z pewnością będzie usatysfakcjonowane. Klip do "GeForce", podobnie jak sam numer, w którym gościnnie pojawili się raperzy Kaz Bałagane i Szpaku, to podróż przez inspirowane kultowymi grami motywy.

Znajdziemy tu autorskie animacje 3D stworzone przez studio Muzzle - Michała Niedopytalskiego, będącego autorem całego klipu oraz znane i mniej znane motywy z gier, które na rynek wchodziły około dwie dekady temu.

"GeForce" to rzecz o kulturze gier, która wyrosła na naszych oczach, jej pokoleniowym znaczeniu, nowym przemyśle, w którym wszystko rozwija się z prędkością światła, a tytułowe karty graficzne mają większy popyt niż podaż, zasilając kolejne etapy naszego cyberr-ozwoju, jak chociażby rynek kryptowalut.

"Fight Club" to przełomowe dla zespołu wydawnictwo, na którym duet całkowicie zmienia dotychczasową formułę solowego rapu Oskara i konsekwentnej, samowystarczalnej produkcji muzycznej Steeza.

Liczba gości albumu "Fight Club" imponuje. To przekrój najciekawszych artystów sceny - od muzyki rozrywkowej, przez alternatywę po mocne osobowości i największe indywidualności sceny rapowej, w zaskakujących połączeniach. Dawid Podsiadło, Pezet, Brodka, Kaz Bałagane, Sokół, Vito Bambino, Paluch, Szpaku, Młody Dron, Wilku, Ero, Kukon, CatchUp - to wokaliści, wokalistki i raperzy odpowiedzialni zarówno za zwrotki, jak i refreny.

Grono producentów, których zespół zaprosił do muzycznej kolaboracji w warstwie brzmieniowej to: Duit, The Returners, Szamz, Luxon, a także DJ Ben.

W lutym PRO8L3M miał w planie zaprezentować "Block Party Mixtape" - wydawnictwo będące ukłonem w stronę fanów, którym pandemia SARS-CoV-2 uniemożliwiła odwiedzenie serii zainicjowanych przez zespół koncertów pod szyldem Block Party w minionym roku.

Od początku swoich założeń miał być pierwszym w dyskografii zespołu projektem, w którym większy udział będą mieli goście - zarówno uczestnicy trasy festiwalowej, jak i artyści, z którymi współpraca stanowi zupełne zaskoczenie. W trakcie pracy nad materiałem koncepcja ewoluowała na tyle, że zespół zdecydował się rozszerzyć projekt do formuły albumowej i przesunąć datę premiery.