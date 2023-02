Primal Fear i świat w stanie zagrożenia na nowej płycie "Code Red"

"Code Red", 14. longplay niemieckiej formacji, która w 2022 roku obchodził 25. urodziny, wyprodukował Mat Sinner, basista Primal Fear, we współpracy z dwoma kolegami z zespołu: wokalistą Ralfem Scheepersem i gitarzystą Tomem Naumannem. Podopiecznym Atomic Fire Records pozostają jeszcze miks i mastering nowego dokonania, którymi tradycyjnie zajmie się duński fachowiec Jacob Hansen. Okładkę zaprojektował francuski artysta Stan W. Decker.

"Świat znajduje się w stanie zagrożenia; jedna katastrofa goni drugą. 'Code Red' to nasze stanowisko dotyczące teraźniejszości, a zarazem tytuł naszego 14. albumu. Zgodnie z tytułem, będzie to ciężka, mocna i bezkompromisowa płyta - Primal Fear na 110 procent!" - powiedział Mat Sinner. Następca płyty "Metal Commando" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 1 września.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Primal Fear wypuścili EP-kę "I Will Be Gone", na której - w utworze tytułowym - zaśpiewała gościnnie Tarja Turunen, była wokalistka fińskiego Nightwish. Teledysk "I Will Be Gone" możecie zobaczyć poniżej: