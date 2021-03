Premiera nowej płyty Zary Larsson. Posłuchaj "Poster Girl"

Zara Larsson wydała swój nowy album "Poster Girl".

Zara Larsson /Sony Music /materiały prasowe

Nowy projekt gwiazdy pop ze Szwecji składa się z 12 utworów, a jego tematyka zahacza o kwestie feminizmu, kobiecości oraz osobistych doświadczeń artystki, ukazując jej muzyczną ewolucję. Z okazji dnia kobiet, Zara Larsson zagra koncert online, podczas którego zaśpiewa utwory ze swojej nowej płyty, a także swoje największe hity. To wydarzenie odbędzie się już 8 marca na kanale Youtube artystki.

"Tworząc ten album byłam już dorosłą osobą. Opowiadam na nim o tym, jak dojrzałam i stałam się świadomą i pewną siebie kobietą" - mówi Zara.

Zara Larsson posiada wszystko, czego prawdziwa gwiazda popu potrzebuje. Jej entuzjazm do muzyki sprawił, że w wieku 15 lat już miała piosenkę na szczycie listy przebojów. Jej szósty zmysł do brzmienia doprowadził do wydania licznych popowych klasyków takich jak: "Lush Life", "I Would Like", "Symphony", "Never Forget You", czy "Ruin My Life". Wokalistka grała koncerty i współpracowała z wieloma popularnymi artystami, między innymi z Edem Sheeranem, BTS, Ty Dolla $ignem oraz z Murą Masą.

Wideo Zara Larsson - Poster Girl (Official Audio)

Jej debiutancki album "So Good" to drugi najczęściej odtwarzany debiutancki album na Spotify nagrany przez kobietę - zgromadził aż 5,5 miliarda odtworzeń. Twórczość artystki to hit za hitem, wliczając w to potrójnie platynowy "Never Forget You", w którym gościnnie pojawił się MNEK, platynowy singiel "Lush Life", "Ain’t My Fault" oraz kawałek "Ruin My Life", który niedawno pokrył się złotem. Oprócz licznych nominacji artystka otrzymała różne nagrody i odznaczenia takie jak: Swedish Grammy Awards, Nickelodeon Kids’ Choice Awards, MTV EMA i wiele innych. W 2017 roku Zara zagrała koncert towarzyszący ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla.