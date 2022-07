MTV ogłosiło nominacje do Video Music Awards 2022. Jack Harlow, Kendrick Lamar i Lil Nas X zdobyli największą liczbę nominacji (mają ich po 7), tuż za nimi plasują się Doja Cat i Harry Styles (po 6) oraz Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift i The Weeknd (po 5).

Jack Harlow i Lil Nas X nominacje zgarnęli m.in. dzięki teledyskowi "Industry Baby". Tę samą liczbę nominacji zdobył Kendrick Lamar, będący wśród wyróżnionych po raz pierwszy od 2018 roku.



Madonna, królująca na liście najczęściej nagradzanych artystów w historii MTV z 20 zwycięstwami, zapisuje jej kolejną kartę - jest jedyną artystką nominowaną w każdej z pięciu dekad przyznawania VMAs (od lat 80. ubiegłego wieku). W tegorocznej edycji zdobywa swoją 69. nominację za album "MADAME X".



Swój debiut wśród nominowanych zaliczyło 26 wykonawców, w tym czwórka od razu w kilku kategoriach - Baby Keem (4 nominacje), GAYLE (2), Kacey Musgraves (2) i Maneskin (2). Inni wyróżnieni po raz pierwszy to np. Anitta, Becky G, Dove Cameron, Karol G, ITZY, JID, Muni Long, Tems, Wet Leg.



Lista nominowanych do MTV VMA:

Teledysk roku:



Doja Cat - "Woman"

Drake ft. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Ed Sheeran - "Shivers"

Harry Styles - "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Olivia Rodrigo - "brutal"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Artyst(ka) roku:



Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo



Utwór roku:



Adele - "Easy On Me"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Doja Cat - "Woman"

Elton John & Dua Lipa - "Cold Heart (PNAU Remix)"

Lizzo - "About Damn Time"

The Kid LAROI & Justin Bieber - "STAY"

Debiut roku

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Występ roku:



wrzesień 2021: Griff - "One Night"

październik 2021: Remi Wolf - "Sexy Villain"

listopad 2021: Nessa Barrett - "i hope ur miserable until ur dead"

grudzień 2021: SEVENTEEN - "Rock With You"

styczeń 2021: Mae Muller - "Better Days"

luty 2022: GAYLE - "abcdefu"

marzec 2022: Shenseea - "R U That"

kwiecień 2022: Omar Apollo - "Tamagotchi"

maj 2022: Wet Leg - "Chaise Longue"

czerwiec 2022: Muni Long - "Baby Boo"

lipiec 2022: Doechii - "Persuasive"



Najlepsza współpraca:



Drake ft. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Elton John & Dua Lipa - "Cold Heart (PNAU Remix)"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Post Malone & The Weeknd - "One Right Now"

ROSALÍA ft. The Weeknd - "LA FAMA"

The Kid LAROI & Justin Bieber - "STAY"

Najlepszy teledysk pop:



Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Doja Cat - "Woman"

Ed Sheeran - "Shivers" - Atlantic Records

Harry Styles - "As It Was" - Columbia Records

Lizzo - "About Damn Time" - Atlantic Records

Olivia Rodrigo - "traitor" - Geffen Records



Najlepszy teledysk hip hop:



Eminem & Snoop Dogg - "From The D 2 The LBC"

Future ft. Drake, Tems - "WAIT FOR U"

Kendrick Lamar - "N95"

Latto - "Big Energy"

Nicki Minaj ft. Lil Baby - "Do We Have A Problem?"

Pusha T - "Diet Coke"



Najlepszy teledysk rock:

Foo Fighters - "Love Dies Young"

Jack White - "Taking Me Back"

Muse - "Won’t Stand Down"

Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Shinedown - "Planet Zero"

Three Days Grace - "So Called Life"

Najlepszy teledysk alternatywa:



Avril Lavigne ft. blackbear - "Love It When You Hate Me"

Imagine Dragons x JID - "Enemy"

Machine Gun Kelly ft. WILLOW - "emo girl"

Måneskin - "I WANNA BE YOUR SLAVE"

Panic! At The Disco - "Viva Las Vengeance"

Twenty One Pilots - "Saturday"

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker - "G R O W"

Najlepszy teledysk latynoski:



Anitta - "Envolver"

Bad Bunny - "Tití Me Preguntó"

Becky G X KAROL G - "MAMIII"

Daddy Yankee - "REMIX"

Farruko - "Pepas"

J Balvin & Skrillex - "In Da Getto"



Najlepszy teledysk R&B:

Alicia Keys - "City of Gods (Part II)" - AKW

Chlöe - "Have Mercy"

H.E.R. - "For Anyone"

Normani ft. Cardi B - "Wild Side"

Summer Walker, SZA & Cardi B - "No Love (Extended Version)"

The Weeknd - "Out Of Time"



Najlepszy teledysk K-pop:

BTS - "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)"

ITZY - "LOCO"

LISA - "LALISA"

SEVENTEEN - "HOT"

Stray Kids - "MANIAC"

TWICE - "The Feels"



Najlepszy teledysk z przekazem:



Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Lizzo - "About Damn Time"

Rina Sawayama - "This Hell"

Stromae - "Fils de joie"

Najlepszy występ w Metaverse:



BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox - Atlantic Records

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox



Najlepszy teledysk długometrażowy:



Billie Eilish - "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles"

Foo Fighters - "Studio 666"

Kacey Musgraves - "star-crossed

Madonna - "Madame X"

Olivia Rodrigo - "driving home 2 u"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Najlepsze zdjęcia:



Baby Keem & Kendrick Lamar - "family ties"

Camila Cabello ft. Ed Sheeran - "Bam Bam"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "N95"

Normani ft. Cardi B - "Wild Side"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)



Najlepsza reżyseria:



Baby Keem & Kendrick Lamar - "family ties"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ed Sheeran - "Shivers"

Harry Styles - "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Najlepsza scenografia:



Adele - "Oh My God"

Doja Cat - "Get Into It (Yuh)"

Drake ft. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Kacey Musgraves - "simple times"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Najlepsze efekty:



Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Coldplay X BTS - "My Universe"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

The Kid LAROI & Justin Bieber - "STAY"



Najlepsza choreografia:



BTS - "Permission to Dance"

Doja Cat - "Woman"

FKA twigs ft. The Weeknd - "Tears In The Club"

Harry Styles - "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Normani ft. Cardi B - "Wild Side"

Najlepszy montaż:



Baby Keem & Kendrick Lamar - "family ties"

Doja Cat - "Get Into It (Yuh)"

Olivia Rodrigo - "brutal"

ROSALÍA - "SAOKO"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version).

The Weeknd - "Take My Breath".