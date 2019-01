Powstanie film o The Beatles. Stworzy go Peter Jackson

Zdobywca Oscara, reżyser Peter Jackson, rozpoczyna pracę nad filmem dokumentalnym o ostatnich wspólnych chwilach legendarnej grupy The Beatles.

Prace nad filmem dokumentalnym o The Beatles rozpoczną się już niebawem.



Peter Jackson, który ma do dyspozycji 55 godzin archiwalnych nagrań filmowych i 140 godzin nagrań dźwiękowych, które powstały w trakcie prac nad płytą "Let It Be", przedstawi ostatnie wspólne chwile zespołu.



Materiał, którym dysponuje Peter Jackson nie był nigdy wcześniej prezentowany. Nagranie filmowe zostało zarejestrowane pomiędzy 2 a 31 stycznia 1969 roku.



Na całość składają się także zdjęcia. Częścią tych zbiorów jest dokumentacja ostatniego występu grupy – niezapowiedzianego koncertu na dachu siedziby Apple w samym centrum Londynu.



Wydarzenie to miało miejsce 50 lat temu – 30 stycznia 1969 roku.



"To będzie niesamowite doświadczenie i spełnienie marzeń dla wszystkich fanów The Beatles" - powiedział Peter Jackson dodając - "coś jak wehikuł czasu, który przeniesie nas do roku 1969. Usiądziemy w studiu i zobaczymy jak czwórka przyjaciół tworzy razem wspaniałą muzykę (...) Obserwowanie Johna, Paula, George’a i Ringo kiedy razem pracują, tworzą teraz już klasyczne piosenki od podstaw, jest nie tylko fascynujące - to zabawne, podnoszące na duchu i zaskakująco intymne przeżycie" – zapewnia reżyser.

Dla Petera Jacksona, jak sam zapewnił, praca nad takim filmem to zaszczyt i szczęście. Obejrzawszy materiał, który mu powierzono stwierdził natomiast, że to prawdziwy historyczny skarb. Razem z nim film będą tworzyć Clare Olssen i Jabez Olssen. Zdjęcia i dźwięk, którymi dysponuje reżyser nagrał Michael Lindsay-Hogg na półtora roku przed rozpadem zespołu.

