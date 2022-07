Można powiedzieć, że Amy Winehouse wzięła się znikąd. Młoda piosenkarka o wielkiej charyzmie i niespotykanej barwie głosu wydała album "Frank", gdy miała zaledwie 20 lat. Był to początek wielkiej kariery - w sumie sześciokrotnie sięgnęła po nagrodę Grammy, a jej kolejny, a zarazem ostatni wydany za życia album "Back to Black" stał się światowym bestsellerem.

Piękną karierę przerwała nagła śmierć w 2011 roku. Miała wówczas zaledwie 27 lat - zmarła z powodu zatrucia alkoholem. Teraz Hollywood przymierza się do nagrania filmu na jej temat. Portal "Deadline" ogłosił, że prace nad projektem trwają od 2018 roku i będą kontynuowane. Film pod tytułem "Back to Black" wyreżyseruje Sam Taylor-Johnson, reżyserka nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie, "Nowhere Boy". Widzowie mogą ją kojarzyć także z produkcji "50 twarzy Greya".

Film powstaje przy pełnym poparciu ze strony rodziców Amy. Zastanawiające jest, czy tym razem piosenkarka zostanie ukazana w produkcji nieco inaczej, bo na jej rodzicieli już raz spadła krytyka - za ukazanie ich roli w upadku córki w dokumencie Asify Kapadii "Amy". Nie wiadomo więc, czy będą chcieli odegrać w filmie mniejszą rolę.

W tym momencie więcej jest pytań niż odpowiedzi. Fani chcieliby wiedzieć w jakim świetle zostanie przedstawiona jej rodzina i otoczenie, a także w którym momencie rozpocznie się i gdzie zakończy fabuła. Najważniejsza kwestia to jednak wybór aktorki - kto wcieli się w charakterną wokalistkę?

Według informacji "Deadline", poszukiwania aktorki rozpoczną się w ciągu najbliższych dni. Nie podano jednak, czy StudioCanal będzie chciało postawić na znaną aktorkę, czy może debiutantkę. Gdy pierwotnie mówiło się o projekcie w 2015 roku sugerowano, że wcieli się w nią Noomi Rapace. Później wspominano o Lady Gadze, ale nic z tych planów nie wyszło.

Mitch Winehouse w międzyczasie zaprzeczył, że chce do roli kogoś bardzo rozpoznawalnego. "Nie miałbym nic przeciwko temu, że będzie to nieznana, młoda, angielsko-londyńska, cwaniacka-aktorka, która wygląda trochę jak Amy. Chcemy, aby ktoś sportretował Amy w sposób taki, jaka była... A była zabawną, błyskotliwą, czarującą i zarazem okropną osobą. Nie ma w tym sensu, żebym ja robił ten film, bo jestem jej ojcem. Ale zdobycie odpowiednich ludzi, którzy to zrobią, jest bardzo ważne i zrobimy to" - mówił ojciec piosenkarki w rozmowie z "The Sun".