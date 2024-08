Boyzone to słynny irlandzki boysband, założony w 1993 r. w Dublinie. Mają na swoim koncie aż siedem albumów studyjnych, a także dziewięć krążków z kompilacjami swoich największych przebojów. W wielkiej Brytanii są drugim najlepiej sprzedającym się boysbandem. Wyprzedza ich jedynie grupa Take That. Słuchacze znają ich z przebojów "No Matter What", "All That I Need" czy "I Love The Way You Love Me".