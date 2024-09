Skandal na koncercie reaktywowanej legendy. Fani są oburzeni

Akcja z ostatniego koncertu w Bostonie pokazała jednak, że być może radość była przedwczesna. Problemy zaczęły się już przy "Mountain Song", kiedy Farrell zaczął krzyczeć do Navarro, podczas kolejnej piosenki napięcie narastało, a przy "Oceans Size" wokalista najpierw wzburzony podszedł do gitarzysty i go popchnął, a później próbował go uderzyć. Navarro był wyraźnie zaskoczony całą sytuacją.