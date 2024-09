Wówczas drugim gitarzystą był Robert "Litza" Friedrich , który opuścił szeregi zespołu w 1998 r. Litza z Ślimakiem grają obecnie razem w reaktywowanym składzie Flapjacka . I to właśnie na koncercie Flapjacka w klubie Blue Note w Poznaniu doszło do koncertowego powrotu Acid Drinkers, bo gościnnie na scenie pojawili się właśnie Titus i Popcorn.

"Ten dzień przeszedł już do historii. Bardzo dziękujemy Poznań! i wszystkim przyjezdnym! Dziękujemy naszym gościom Kaliber 44 oraz Acid Drinkers, bo cudownie było Was oglądać na scenie. Dziękujemy Blue Note za gościnę. Był ogień!!!" - czytamy na profilu Flapjacka w mediach społecznościowych.

"Niektórzy czekają od lat na powrót w takim składzie - nie niszczcie naszych marzeń!!! Jakby co to gardła nasmarowane", "Sztos", "Dogadać się i jazda", "Co za skład", "Ale wygar, że aż okna wydusi", "Tak, to jest to", "Jest moc", "O człowieku", "Jest luta", "Luta jak się 'paczy'", "Ciary, więcej takich nagrań. Grajcie razem" - komentują stęsknieni fani.