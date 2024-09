Jane's Addiction to jeden z najważniejszych zespołów na amerykańskiej scenie alternatywnego rocka. Grupa z Los Angeles kilkakrotnie zawieszała swoją działalność, a przez formację przewinęli się tak znani muzycy, jak m.in. Flea (basista Red Hot Chili Peppers), Chris Chaney (obecnie koncertowy basista AC/DC), Martyn LeNoble (m.in. Porno For Pyros, Scott Weiland, The Cult) i Duff McKagan (basista Guns N' Roses).