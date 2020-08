Powrót Natalii Lesz. Zaśpiewa w filmie o Gierku

W 2008 roku była mocną kandydatką do podbicia polskiej sceny popowej. Teraz zaśpiewa w filmu o Edwardzie Gierku. Znowu rozbłyśnie?

Natalia Lesz wystąpi jako śpiewaczka w filmie "Gierek" /Piotr Wygoda /East News

Po latach nauki i występach w baletach "Romeo i Julia", "Dziadek do orzechów" i "Córka źle strzeżona", pod wpływem impulsu wyjechała do Nowego Jorku. Jako jedyna studentka z Europy dostała się na prestiżowy wydział aktorsko-muzyczny na nowojorskim uniwersytecie. Po skończeniu szkoły chciała zacząć śpiewać, ale droga do kariery okazała się wyboista.

"Żeby mieć fundusze na nagrania, rozpoczęłam pracę jako wykładowca aktorstwa i tańca. Równolegle nagrałam dwie kolejne płyty demo. Fachowcy kiwali głowami, mówili, że dobre, ale zachwytu nikt nie wykazywał" - opowiadała później.



Jej kariera wokalna rozpoczęła się wraz z poznaniem Grega Wellsa. Wells i równie utytułowany Glen Ballard (współpracownik Alanis Morissette, Michaela Jacksona, Pauli Abdul, Christiny Aguilery i Katy Perry) wyprodukowali debiutancki album "Natalia Lesz", który ukazał się w kwietniu 2008 roku. Szybko posypały się nagrody. Płytę "Natalia Lesz" promowały piosenki "Fall", "Power of Attraction" i "Arabesque".

Równocześnie Natalia rozwijała swoją karierę aktorską - po "Tańcu z gwiazdami" przyszła jedna z głównych ról w serialu "Tancerze", jednak po trzech seriach TVP2 podjęła decyzję o zakończeniu produkcji ze względu na niską oglądalność. Pojawiła się też w m.in. "Plebanii", "Singielce" i "Komisarzu Aleksie", "Ojcu Mateuszu" i "Hotelu 52".



Po kilku latach nieobecności Lesz wróciła za sprawą roli w serialu "Korona królów", gdzie wciela się w postać Ragany. "Cały czas pracowałam. Zrobiłam w międzyczasie dwa seriale, skończyłam Akademię Muzyczną na wydziale wokalno-aktorskim, nagrałam dwa materiały muzyczne, więc to nie było tak, że się wycofałam. Skupiłam się na pracy i na mojej córce, która się urodziła dosyć niedawno. I tak spędzałam czas" - tłumaczyła swoje zniknięcie Lesz serwisowi Jastrząb Post.

Teraz dostała kolejną szansę. Zamieściła na swoim Instagramie fotografię z Michałem Koterskim i Rafałem Zawieruchą. To właśnie z nimi pojawi się w powstającym właśnie filmie "Gierek". Premiera filmu planowana jest na 15 października 2021 roku. Za reżyserię odpowiada Michał Węgrzyn, znany z takich produkcji jak "Proceder" z 2019 roku. Reżyser pracuje również nad filmem "Krime Story. Love Story", w którym także zagra Natalia Lesz.