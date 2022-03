Powieść Dolly Parton trafi na ekrany? "Nie możemy się doczekać"

Debiutancka powieść Dolly Parton "Run, Rose, Run", której jest współautorką, trafiła do sprzedaży 7 marca, stając się z miejsca bestsellerem. Przedstawiona w niej historia ma szansę trafić kiedyś na ekran, gdyż prawa do jej adaptacji kupiła należąca do Reese Whiterspoon firma producencka - Hello Sunshine. Parton chciałaby zagrać jedną z głównych ról w tym filmie.

Dolly Parton znowu wystąpi w filmie? /Rick Kern/FilmMagic /Getty Images