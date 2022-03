76-letnia artystka znalazła się na liście finalistów Rock & Roll Hall of Fame w zeszłym miesiącu, obok innych nominowanych po raz pierwszy: Eminema, Lionela Richiego, Duran Duran ( posłuchaj! ) i A Tribe Called Quest. Teraz stwierdziła, że nie chce swoją nominacją odbierać im głosów. Tym bardziej że jej zdaniem nie wniosła nic do takich gatunków jak rock i rock and roll.

"Mam nadzieję, że Rock & Roll Hall of Fame zrozumie mnie i zechce moją kandydaturę rozważyć ponownie. Ale dopiero jeśli kiedykolwiek będę jej godna" - dodała w swoim oświadczeniu piosenkarka.

I być może nieco zaskoczyła swoich fanów informacją, że "w przyszłości" zamierza wydać album rock’n’rollowy.

"Mój mąż to totalny maniak rock’n’rolla i zawsze zachęcał mnie do tego", napisała.

Parton została wprowadzona do galerii Country Music Hall of Fame w 1999 roku. W tym przypadku nie oponowała. W swojej dotychczasowej karierze zdobyła ponadto jedenaście nagród Grammy (w tym za całokształt twórczości w 2011 r.) oraz ma na koncie pięćdziesiąt nominacji do tejże nagrody.