"No Kings - No Masters", zupełnie nowa kompozycja pionierów teutońskiego thrashu, trafiła właśnie na rynek w edycji cyfrowej. Fizyczna wersja singla w postaci 12-celowej płyty winylowej będzie mieć swą premierę 10 lipca w barwach austriackiej Napalm Records. Na świeżym singlu grupy, która w 2023 roku obchodziła 40. urodziny, znajdziemy także przeróbkę klasyka "Fast As A Shark" Accept.

Destruction ostry jak brzytwa

"Nowy singel dość wcześnie rozpoczyna odliczanie do premiery nowego albumu, chcieliśmy jednak pokazać fanom, że pracujemy nad zajebistą nową płytą. Warto na nią poczekać. 'No Kings - No Masters' to potwór o ostrych jak brzytwa riffach z mnóstwem miażdżących gitar i karkołomną szybkością! Destruction na wyższym poziomie! Liczymy na to, że ta bestia nakręci was na nowy materiał, którego należy się spodziewać na początku 2025 roku" - powiedział Marcel "Schmier" Schirmer, grający na basie wokalista Destruction.

"Diabolical", ostatni studyjny album Destruction, ujrzał światło dzienne w kwietniu 2022 roku.

Działający od 1982 r. zespół tworzą obecnie: Marcel "Schmier" Schirmer (wokal, bas), Randy Black (perkusja), Damir Eskic (gitara) i Martin Furia (gitara).

Teledysk "No Kings - No Masters" Destruction możecie zobaczyć poniżej: