Od środy najbardziej przejmująco prezentuje się konto instagramowe Jennifer Lopez, które obserwuje 226 mln fanów. Obecnie nie ma tam żadnego wpisu, a zamiast zdjęcia profilowego jest czarna plansza. Z kolei na Twitterze i TikToku wciąż dostępne są posty, jednak i tam czarny ekran zastępuje zdjęcie profilowe. W przypadku Facebooka czarna plansza okraszona jest podpisem Lopez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jennifer Lopez AFP

Jennifer Lopez zachwyca w samej bieliźnie. "53? Raczej 23!"

Reklama

Jennifer Lopez nagra nową płytę? "Najlepszą muzykę tworzę, gdy jestem szczęśliwa"

Jak na razie, i Lopez, i jej współpracownicy nie skomentowali tej sytuacji. Dziennikarze przeczuwają jednak, że może to być strategia marketingowa, która ma poprzedzić jakiś ważny komunikat. Może chodzić na przykład o to, na co zwraca uwagę CNN, że w piątek przypada 20. rocznica wydania albumu "This is me... then", który J.Lo dedykowała swojemu ówczesnemu chłopakowi, a dziś mężowi, czyli Benowi Affleckowi. Z tego krążka pochodzą single "Jenny from the block", "All I have" oraz "Dear Ben". Z kolei Variety snuje domysły, czy nie chodzi o zapowiedź nowego albumu. Wszak swoją ostatnią płytę "A.K.A." Lopez wypuściła aż osiem lat temu.

Jennifer Lopez zachwyca wyglądem. "Jestem w najlepszej formie w moim życiu"

Zaskakująca metamorfoza Jennifer Lopez. Jak wygląda w różowych włosach?