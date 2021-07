Portrait: Płyta "At One With None" gotowa

"At One With None", pierwszą od czterech lat płytę Portrait, zarejestrowano w studiu JFK w Kristianstadzie. Miksem zajął się duński fachowiec Tommy Hansen (m.in. Halloween, Hatesphere).

Autorem okładki jest Amerykanin Adam Burke, z którym Szwedzi współpracowali już przy poprzednim albumie "Burn The World" z 2017 roku.

Poza podstawowym programem, na nowym longplau Portrait znajdziemy także dwa bonusowe numery: "The Blood Is The Life" i "Farewell To The Flesh".

Materiał trafi na rynek 3 września w barwach Metal Blade Records (CD, na winylu, cyfrowo, jako specjalny boks).

Wideoklip do premierowej kompozycji "Phantom Fathomer" Portrait możecie zobaczyć poniżej:

Clip Portrait Phantom Fathomer

Oto lista utworów albumu "At One With None":

1. "At One With None"

2. "Curtains (The Dumb Supper)"

3. "Phantom Fathomer"

4. "He Who Stands"

5. "Ashen"

6. "A Murder Of Crows"

7. "Shadowless"

8. "The Gallow’s Crossing".