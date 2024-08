To już oficjalne - Robert Janowski ponownie został prowadzącym "Jaka to melodia?". Zrezygnował z udziału po 22 latach stażu w 2018 roku. Wówczas na jego miejsce wszedł Norbi, a później Rafał Brzozowski. Teraz rozpoczęły się nagrania do kolejnego sezonu, w której ponownie zobaczymy Janowskiego.

"Bardzo się cieszę, że wracam. Przeżyłem w Telewizji Polskiej większość mojego dorosłego życia. Razem z widzami dojrzewaliśmy, bawiliśmy się, rozwijaliśmy. To jak powrót z fajnej i ekscytującej, ale jednak delegacji. Cudownie jest znów być w domu" - mówi powracający gospodarz.

Telewizja również nie kryła swojej radości wybranym prezenterem. Natomiast swoją dezaprobatę wyrazili widzowie, którym nie podoba się decyzja TVP.

Rafał Brzozowski opublikował wymowny komentarz. Nie zobaczymy go już w TVP

Rafał Brzozowski nie wydał oficjalnego komentarza w tej sprawie. Niemniej jednak w dniu rozpoczęcia zdjęć do popularnego show opublikował wymowny wpis po swoim występie w Stalowej Woli.

"W niedzielę miałem ogromną przyjemność zagrać koncert w Stalowej Woli i muszę powiedzieć - to było coś niesamowitego! Wasza energia była nie do opisania! Wielkie dzięki dla każdego, kto przyszedł i śpiewał razem ze mną. Jesteście najlepsi! Do zobaczenia na kolejnych koncertach!" - czytamy na Instagramie piosenkarza.

Co więcej, nie zapowiada się, aby widzowie mogli go zobaczyć w popularnych programach. Brzozowski planuje dalej koncertować z własnym materiałem i otworzyć własny pensjonat "Brzozowy Dwór" we wrześniu. Zostanie on umieszczony w budynku, który otrzymał po swoich dziadkach.

