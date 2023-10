Popiór: Posłuchaj debiutanckiego albumu "Pomarlisko"

Przypomnijmy, że heavy / thrashmetalowy Popiór powstał w 2022 roku z inicjatywy dwóch byłych członków zespołu KAT & Roman Kostrzewski, czyli gitarzysty Jacka Hiro (m.in. Sceptic, eks-Virgin Snatch, Dies Irae i Corruption) i perkusisty Jacka Nowaka (eks-Virgin Snatch, Marek Piekarczyk Band i Złe Psy). W składzie grupy Popiór odnajdujemy także wokalistę Chrisa Hoflera (Deathyard) oraz basistę Grzegorza "Felo" Feliksa (eks-Sceptic i Atrophia Red Sun).

Nazwę formacji zaczerpnięto od tytułu ostatniego album zespołu KAT & Roman Kostrzewski, na czele którego stał zmarły 10 lutego 2022 roku, w wieku niespełna 62 lat, legendarny wokalista Roman Kostrzewski. "Popiór to anioł, który usiadł na ziemskim padole i zaczyna korzystać z ludzkich podniet i rozkoszy. W końcu dostrzega, że z każdą taką rozkoszą wypada mu piórko" - tłumaczył Roman Kostrzewski.

Reklama

Album "Pomarlisko" nagrano w krakowskim studiu Lateral Sound pod okiem Grzegorza Środy. Miksem i masteringiem w Coverius Studio zajął się Piotr Mańkowski, gitarzysta Wolf Spider. Autorem okładki jest Piotr Szafraniec.

Na debiutanckim longplayu grupy Popiór, który w całości skomponował Jacek Hiro, znalazł się materiał przygotowany pierwotnie z myślą o kolejnej płycie zespołu KAT & Roman Kostrzewski. "Popióra stworzył Roman. Wymyślił go i namalował słowem. Zdefiniował. My wypełniliśmy go muzyką. Roman odszedł. Zostaliśmy my. Został także On, Popiór. Nie chcieliśmy o nim zapomnieć. Z dnia na dzień coraz bardziej dźwięczał nam w uszach i grał w sercach. Postanowiliśmy, że pokażemy go światu - Naszego Popióra" - napisał Jacek Hiro.

Pierwszy album Popióra jest już dostępny drogą elektroniczną. Premierę edycji fizycznych zaplanowano na 12 października nakładem wytwórni Szataniec. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w dwu odsłonach winylowych oraz w limitowanej edycji kolekcjonerskiej. Pod koniec października Popiór ruszy w trasę koncertową po Polsce. Jej harmonogram znajdziecie poniżej:

27.10. - Lublin (Fabryka Zgrzyt Kultury)

28.10. - Olsztyn (Scena Zgrzyt)

03.11. - Żagań (Elektrownia)

04.11. - Tychy (Underground)

10.11. - Krosno (Rock Club Iron)

11.11. - Bielsko-Biała (RudeBoy)

24.11. - Gomunice (Bogart)

23.12. - Skarżysko-Kamienna (Semafor).

Posłuchaj albumu "Pomarlisko" zespołu Popiór: