Popek trafił do szpitala. W jakim jest stanie?

Popek, raper znany z kontrowersyjnego zachowania i twórczości, trafił do szpitala. O wszystkim poinformował swoich fanów.

Popek pokazał nagranie ze szpitala /Szymon Starnawski/Polska Press /East News

Popek zamieścił na swoim Instagramie nagranie, na którym informuje fanów, że trafił do szpitala.

Nie wiadomo dokładnie, co mu się stało, doniósł jedynie, że "kręci mu się w głowie".



Na bieżąco informuje również o kolejnych badaniach, którym jest poddawany. Miał robioną m.in. tomografię komputerową.



Muzyk nie traci jednak dobrego humoru. "Pani doktor poszła po ciśnieniomierz dla koni, bo wszystkie są na mnie za małe" - żartował.



To nie pierwszy raz, kiedy Popek trafił do szpitala z powodu zawrotów głowy. "Pamiętacie 'Taniec z Gwiazdami', jak mi się w głowie kręciło? Powtórka z rozrywki" - mówił. Zaznaczył również, że to z pewnością nie z powodu alkoholu, ponieważ od trzech miesięcy "jest czysty".

W marcu przeszedł również operację ręki. Wtedy też o wszystkim informował na Instagramie, pokazał również zdjęcie po zabiegu. Widać na nim , że z dłoni gwiazdora wystają metalowe elementy, które stabilizowały uszkodzone kości.

"Jak widzicie, tak wyglądał mój ostatni sparing. Sport to zdrowie. Ale wrócę silniejszy. Jak kogoś pier...nę, to go zabiję" - stwierdził.