Popek połączy siły z Dr. Albanem? Enigmatyczna zapowiedź rapera

Na Instagramie Popek pochwalił się zdjęciem z kultowym wokalistą eurodance'u Dr. Albanem. Fani zastanawiają się, czy to zapowiedź wspólnego utworu.

Popek przygotowuje wspólny numer z Dr. Albanem? /Marcin Bruniecki / Reporter

Dr. Alban czyli Alban Uzoma Nwapa to szwedzki piosenkarz i producent nigeryjskiego pochodzenia, który z zawodu był dentystą. W 1990 roku wydał swój pierwszy album "Hello Africa" (posłuchaj tytułowej piosenki!), który zapoczątkował jego karierę w przemyśle muzycznym.

Płyta rozeszła się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Jednak dopiero drugi album "One Love" (posłuchaj tytułowej piosenki!) wyniósł go na szczyty popularności na całym świecie, a piosenka "It's My Life" był numerem jeden na listach przebojów niemal w całej Europie.

Od tamtego czasu Alban wielokrotnie odwiedzał Polskę, występując na festiwalach muzyki dance i lat 90.



Clip Dr. Alban It's My Life

Teraz Alban ponownie przyleciał do Polski (na początku sierpnia wystąpi na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach), a powitał go samozwańczy Król Albanii, czyli Popek. "Dr. Alban, witaj w Polsce" - napisał raper. Wokalista u siebie wspólne zdjęcie skomentował: "W końcu polskie starcie - Popek vs Dr. Alban".



Dyskografię kontrowersyjnego rapera, który druga młodość zyskał dzięki Gangowi Albanii, zamyka wspólna płyta z Pomidorem "Firma International".

W ostatnich miesiącach wypuścił kilka singli, m.in.: "Tłusty czwartek", "Koronawirus", "Dasz sobie radę" i "Vegas" (nagrany z Stitchesem).