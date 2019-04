Popek nagrał płytę z członkiem Czerwonych Gitar ("Czarna Wołga")

Popek ponownie zaskoczył. Tym razem wszedł w zaskakującą kooperację z Markiem "MaroMaro" Jabłońskim, gitarzystą i członkiem kultowych Czerwonych Gitar. Efektem ich współpracy jest album "Czarna Wołga".

Popek nagrał album z członkiem Czerwonych Gitar /Krzemiński Jordan / AKPA

"Czarna Wołga" to debiutancki album duetu Popek & MaroMaro, a zarazem jest to pierwszy album Popka w stylistyce pop-rockowej.

"Geneza tytułu sięga czasów PRL-u i słynnej miejskiej legendy o samochodzie, którego złowieszczy kierowca porywał małe dzieci. Artyści tak jak tytułowa Wołga, planują porwać słuchaczy w burzliwą i wyboistą muzyczną przejażdżkę. Wszystko zawarte jest w 18 gitarowych utworach o życiu , miłości, smutkach i radościach, okraszonych zachrypniętym wokalem Popka" - czytamy w opisie prasowym płyty.

"Jeśli spodziewacie się powrotu Gangu Albanii, pakistańskiego disco, drugich 'Wodospadów', czy kontynuacji moich instrumentalnych gitarowych opowieści... niestety nie znajdziecie tego tutaj. Za to, mogę was zapewnić, że to co usłyszycie na tej płycie, zaskoczy was bardzo pozytywnie i ujrzycie samozwańczego Króla Albanii w stylistyce, która od zawsze była mu najserdeczniejsza - muzyce instrumentalnej" - napisał o projekcie Marek Jabłoński.



MaroMaro na swoim koncie ma trzy solowe płyty. W Czerwonych Gitarach działa od 2016 roku.

Dyskografię Popka zamyka album "Dr Jekyll And Mr Hyde" stworzony wraz z Matheo. Album dotarł do 14. miejsca OLiS.



Już teraz w sieci można znaleźć numery "Jak ptak", "W tą samotną noc", "Prawie 4-dychy" i "Mietek Materialista".

Clip Popek Jak Ptak (& MaroMaro)

Tracklista albumu "Czarna Wołga" prezentuje się następująco:

1. "Wyłączony mózg"

2. "Prorok"

3. "Człowiek w masce"

4. "Pierwszy raz"

5. "Bolek i Lucyna"

6. "Lekarz"

7. "Ostra jak brzytwa"

8. "Gwiazdy"

9. "Szczwany lis"

10. "Mietek materialista"

11. "Brudna wojna"

12. "Sadźmy towar"

13. "Czarna Wołga"

14. "Jak ptak"

15. "Szukam bratniej duszy"

16. "Prawie 4-dychy"

17. "Muzy"

18. "Karma"

19. "Winnych brak" (bonus)

20. "Sołtys" (bonus).

Clip Popek W tą samotną noc (& MaroMaro)

Clip Popek Prawie 4-dychy (& MaroMaro)