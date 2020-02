Ponad 1300 skarg na występ Jennifer Lopez i Shakiry na Super Bowl

Federalna Komisja Łączności (FCC) ujawniła, że występ Shakiry i Jennifer Lopez w przerwie Super Bowl został oprotestowany w 49 stanach. Łącznie zażalenia na zbyt prowokujące widowisko złożono ponad 1300 razy.

Podczas trwającego niecałe 14 minut występu Shakira i Jennifer Lopez zaprezentowały swoje największe przeboje. Nie zabrakło pokazów pirotechnicznych i skomplikowanych choreografii, w tym również tańca na rurze.

Wśród gości na scenie pojawili się: J Balvin, Bad Bunny oraz 11-letnia córka Jennifer Lopez, Emma (sprawdź!).

Kilka dni po spektakularnym show, który na całym świecie obejrzało ponad 100 milionów widzów, pojawiły się głosy, że Lopez i Shakira przesadziły z seksualizacją wydarzenia, które oglądali również i najmłodsi.



50-letnia wokalistka odparła te zarzuty, wręcz nazywając całe widowisko powściągliwym:

"Jesteśmy (z Shakirą - przyp. red.) przepełnionymi szacunkiem performerkami, które są mamami, mają dzieci i są bardzo świadome tego, co robią. Zaprezentowałyśmy program, który był celebracją kobiet i latynoskiej kultury".

Innego zdania jest natomiast pastor i prowadzący internetowy katolicki talk show Dave Daubenmire, który zapowiedział, że pozwie organizację NFL i głównych sponsorów za to, co zobaczył w przerwie spotkania.

"Włączyłem telewizor, aby oglądać futbol, a nie taniec na rurze. Jennifer Lopez ma 50 lat. Jest za stara na to, by nosić prowokujące ubrania. Nie narzucam nikomu tego, co kto ma oglądać. Ale oni nie mają prawa do pokazywania miękkiego porno w czasie meczu" - ocenił zbulwersowany pastor.



Grubo ponad miesiąc po występie Federalna Komisja Łączności ujawniła, że z 49 stanów napłynęło 1312 skarg dotyczących występu. W zażaleniach pojawiały się zarzuty o zbytnią seksualizację show i występ nieprzeznaczony dla rodziny. Pojawiły się też porównania do pornografii, którą oglądać mogły dzieci.

"Nie subskrybuje kanału Playboya, nie kupuję pornografii za 20 dolarów. Chcieliśmy po prostu usiąść jak rodzina i obejrzeć mecz. Spodziewaliśmy się futbolu i szybkiego koncertu, a tymczasem nasze oczy zostały zmolestowane" - stwierdził jeden z widzów z Tenneessee.

Przypomnijmy, że w 2019 roku po występie Maroon 5, FCC otrzymała zaledwie 100 skarg. Z drugiej strony występ grupy Adama Levine'a uznano za jeden z gorszych w historii Super Bowl. Fani Lopez zwracają też uwagę, że to właśnie wokalista rozebrał się na scenę, w przeciwieństwie do tegorocznego duetu.