Jak czytamy, "Polskie biesiady" mają nie być zgodne z estetyką obecnych władz telewizji. Mimo że za czasów władz Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza muzyce biesiadnej i disco polo poświęcano wiele czasu antenowego, to teraz ma się to zmienić.

"Polskie biesiady" miały być dla każdego. Muzyczny hit TVP znika z anteny

Gdy program trafił do ramówki TVP, prezes telewizji tłumaczył, że czegoś takiego jak "Polskie biesiady" w polskiej telewizji nie było.

"Nie ma w Polsce formatu, w którym ludzie naprawdę śpiewają razem. To hit telewizji niemieckiej od dekad. Nasz program nie powiem, że jest wzorowany na 'Lustige Musikanten', ale gdzieś wychodzi z podobnego pomysłu" - mówił Matyszkowicz w rozmowie z portalem Press.

Show, w którym najsłynniejsze polskie piosenki śpiewali m.in. Olga Szomańska, Janusz Radek, Michał Milowicz czy Łukasz Zagrobelny, co tydzień prowadzili inni prowadzący, m.in. Sławomir i Kajra, Rafał Brzozowski czy Anna Popek. "Polskie biesiady" emitowano w soboty od czerwca do października 2023 roku, cieszyły się one dość sporą popularnością (wakacyjny sezon oglądało średnio 1,3 mln osób), a dla fanów programu TVP stworzyło nawet dedykowany kanał w aplikacji - "Biesiady".