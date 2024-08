Polski raper latami ukrywał związek. Właśnie ogłosił pilną nowinę

"Dziś rozstałem się z osobą, która od 3 lat z przerwami była w moim życiu oczkiem w głowie i połową mnie. Nie zagram dziś nowego hitu, gdyż był pisany z myślą o Niej i nie jestem na to jeszcze gotowy. " - napisał rozgoryczony artysta na swoim Instagramie.

Dla odmiany kariera Smolastego układała się do niedawna wspaniale. Ostatnie tygodnie były pełne spekulacji na temat jego możliwej współpracy z Sylwią Grzeszczak. Fani bacznie obserwowali każdy ruch artystów, próbując odkryć, czy rzeczywiście połączyli siły w nowym projekcie muzycznym. Teraz wszystkie domysły zostały oficjalnie potwierdzone - Sylwia Grzeszczak i Smolasty zaprezentowali światu wspólny utwór zatytułowany "Połowa mnie".

Smolasty, właściwie Norbert Smoliński, to wokalista, raper, autor tekstów i producent. Artysta tworzy muzykę z pogranicza popu i rapu. W dyskografii Smolastego znajdują się dwa mixtape’y: "Mr Hennessy" (2016 r.) i "Los" (2017 r.) oraz EP-ka "Jestem, byłem, będę" (2017 r.). 7 września 2018 roku do sprzedaży trafił debiutancki album rapera - "Fake Love". Płytę promowały single: tytułowy (z udziałem Białasa), piosenka "Uzależniony" (ze wsparciem Otsochodzi) oraz kompozycja "Do końca".