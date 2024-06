Marcin Patrzałek w 2019 roku był objawieniem amerykańskiego "Mam talent" . Podczas castingów do 14. sezonu programu w spektakularnym stylu połączył muzykę Beethovena i System of a Down.



"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niezwykłe" - mówił Simon Cowell po jednym z występów Patrzałka w "Mam talent". Polak dotarł do półfinału show.

Dzięki udziałowi w programie zainteresował się nim amerykański oddział Sony Music, z którym ostatecznie podpisał kontrakt.



Od tamtego czasu Patrzałek pracował nad albumem, którą nagrywał m.in. w Los Angeles. Producentem krążka jest Dan Book, znany ze współpracy z Miley Cyrus czy Seleną Gomez. "Producent, z którym nagrywałem debiutancki album jest znamienitym twórcą. Goście, którzy pojawią się na albumie, też już potwierdzili udział, są to osoby wysokiej rangi. Nie chcę za dużo zdradzać, ale jest na co czekać" - mówił Marcin w "Dzień dobry TVN".

Marcin Patrzałek podbił serca widzów USA. Znamy szczegóły jego debiutanckiej płyty!

7 czerwca do sieci trafił główny singel z debiutanckiej płyty Patrzałka pt. "Dragon In Harmony". W utworze "Classical Dragon" gościnnie pojawia się Tim Henson z grupy Polyphia. Premiera albumu polskiego gitarzysty zaplanowana jest na 13 września 2024 roku. Znajdą się na niej zarówno oryginalne kompozycje, jak i covery (Mozarta, Justina Timberlake'a, Sade, Nirvany i Milesa Davisa). Oprócz Hensona na album zaproszeni zostali: Portugal. The Man, Delaney Bailey i Ichika Nito.



"Urodziłem się w roku 2000, Roku Smoka, a mój debiutancki album wydaję w 2024 roku - kolejnym Roku Smoka. Wydało się to dość dobrym pomysłem. Smok jest ognistą mityczną bestią, nieokiełznaną i chaotyczną. A potem pojawia się ta idea harmonii, która jest jego całkowitym przeciwieństwem. W ostatnich latach robiłem wiele rzeczy, ale niekoniecznie łączyłem je w całość - wszystko było w kawałkach. Nareszcie stworzyłem artystyczną deklarację, która jest spójna. Smok jest w harmonii" - mówi Marcin.

"Pomysłowość Dana Booka nadaje porywający wpływ alt-popu prosto z list przebojów. 14-ścieżkowa kolekcja to nie tylko pokaz technicznych umiejętności Marcina, ale i jego wrodzonej zdolności do przełożenia wirtuozerii na przyjemną, długą deklarację na temat jego kariery i gitary" - czytamy w zapowiedzi płyty.

Jak zaczęła się kariera Marcina Patrzałka? Wygrał talent show w Polsacie

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.

Marcin zyskał popularność po wygraniu IX edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinału "America's Got Talent".

Jego nagrania biją rekordy w mediach społecznościowych (ostatnio zwłaszcza na TikToku). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.



Marcin w 2022 roku wypuścił klip zatytułowany "Toccata". To unikalne, swobodne opracowanie słynnej Toccaty i Fugi D-moll BWV 565 Jana Sebastiana Bacha. Pod wideo pojawiły się komentarze od zachwyconych W tym samym roku roku artysta wspólnie z The Royal Philharmonic Orchestra wykonał wspomnianą "Toccatę" w słynnej Royal Albert Hall podczas Classical Spectacular.

Jesienią 2023 roku Patrzałek wyruszył w drugą trasę koncertową po Polsce. "Instrumentalizm Tour" rozpoczęła się w połowie października i zakończyła w połowie grudnia. Rok 2024 to natomiast czas pierwszej międzynarodowej trasy Marcina. Muzyk odwiedził z koncertami Japonię, Stany Zjednoczone i Serbię, a w sierpniu wystąpi w Korei Południowej.