Polski festiwal nominowany do prestiżowej nagrody! "Najpiękniejszy Festiwal Świata"

Pol'and'Rock Festival - nazywany również po prostu Woodstock - podobnie jak inne polskie festiwale, m.in. Open'er Festival, Mystic Festival czy Jarocin Festiwal, od lat cieszy się uznaniem również wśród zagranicznych fanów.

Organizowany od 1995 roku festiwal (do 2017 roku jako Przystanek Woodstock) nie bez powodu zdobył miano "Najpiękniejszego festiwalu świata". Uczestnicy doceniają line-up, niepowtarzalną atmosferę wydarzenia oraz fakt, że wejście na festiwal jest darmowe.



Pol'and'Rock Festival ma szansę na nagrodę

Organizatorzy Pol'and'Rocka postanowili zgłosić swoją kandydaturę do prestiżowych European Festival Awards. Walczyli o dwie kategorie - "Najlepszy Największy Festiwal" (w tym przypadku o nominacji decydowało głosowanie Internautów) oraz "Event Safety Awards". Ostatecznie "Woodstock" uzyskał nominację w drugiej z wymienionych. "Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia. Co roku przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby odpowiednio przygotować i zabezpieczyć nasz Festiwal. Zależy nam na tym, aby przez te trzy dni, na 'naszym kawałku ziemi' stworzyć bezpieczną przystań, w której każdy uczestnik poczuje się swobodnie" - napisali organizatorzy.

Nad bezpieczeństwem na Pol'and'Rock Festival czuwa wykwalifikowana ekipa wolontariuszy, która ściśle współpracuje z profesjonalnymi służbami porządkowymi. Oprócz załogi Pokojowego Patroli w charakterystycznych czerwonych i żółtych koszulkach, na festiwalowym polu można spotkać także członków Medycznego Patrolu, Centrum Dowodzenia oraz ochrony" - wyjaśnili.

European Festival Awards 2023: polscy nominowani

Wśród nominowanych można znaleźć jeszcze inne polskie akcenty. W kategorii "Najlepszy średni festiwal" znalazł się Orange Warsaw Festival, natomiast w grupie "Najlepszy Największy Festiwal" uplasował się Open'er Festival. Gdyńska impreza znalazła również uznanie w kategorii "Line-up roku". Z kolei Alter Art walczy o nagrodę w kategorii "Promotor roku".