Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie: Sławomir zaśpiewa... na trzeźwo!

W rozmowie z Interią Sławomir zdradził, że podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie szykuje kilka niespodzianek.

Kajra i Sławomir wystąpią podczas Polsat SuperHit Festiwal 2019 /Kamil Piklikiewicz / East News

Tegoroczna edycja Polsat SuperHit Festiwal odbędzie się w dniach 24-26 maja w Operze Leśnej w Sopocie.

Drugiego dnia imprezy (sobota 25 maja) zorganizowany będzie m.in. koncert na radiowy hit roku.

Wezmą w nim udział Agnieszka Adamczewska ("Na wszystko przyjdzie czas"), Ania Dąbrowska ("Serce nie sługa" i "Z tobą nie umiem wygrać"), Brave ("I Just Called to Say I Love You"), C-BooL ("Wonderland"), Enej ("Zagubiony"), Feel & Lanberry ("Gotowi na wszystko"), Gromee feat. Jasper Jenset ("One Last Time"), Gromee feat. Lukas Meijer ("Light Me Up"), Grzegorz Hyży ("Niech pomyślą, że to ja"), Komodo ("(I Just) Died In Your Arms"), Margaret ("In MY Cabana"), Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie"), Michał Szczygieł ("Nic tu po mnie"), Mrozu, Paweł Domagała ("Weź nie pytaj"), Sarsa ("Zakryj"), Sławomir ("Miłość w Zakopanem") oraz Sound'n'Grace ("Idealnie"). Usłyszymy przeboje, które królowały na antenach rozgłośni radiowych - ich listę opracował ZPAV (Związek Producentów Audio-Video).



Wystąpi także francuski zespół Shanguy, którego piosenka "La Louze" jest numerem 1 wśród zagranicznych przebojów.

"Król rock polo" Sławomir w rozmowie z Interią zdradza, że w Sopocie zaśpiewa... na trzeźwo! Co jeszcze szykuje razem ze swoją żoną Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir i Kajra przed Polsat Superhit Festiwal 2019 w Sopocie INTERIA.PL

"Miłość w Zakopanem" to najpopularniejszy polski teledysk na Youtubie - od 23 kwietnia 2017 r. został odtworzony prawie 200 mln razy.

Inne przeboje Sławomira to m.in. "Megiera", "Ty mała znów zarosłaś", "Aneta" (z grupą Vox) i "Ni mom hektara".

W marcu, w swoje 36. urodziny, wokalista zaprezentował teledysk "Weekendowy Korsarz", który jest zapowiedzią nowej płyty.

