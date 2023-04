To już 21. edycja programu "American Idol". Widzowie i jurorzy nadal są jednak spragnieni nowych talentów. W jednym z odcinków przed jury, w którym zasiadają Katy Perry, Luke Bryan i Lionel Richie zaprezentowała się niezwykle utalentowana 21-letnia Kaeyra, a właściwie Karolina Baran.

Pomimo tremy, którą ukryła podczas występu, jurorzy byli bardzo zachwyceni jej występem. - Byłam bardzo zdenerwowana - mówiła po występie. - To było niesamowite, ponieważ oglądałam ten program przez wiele lat i udział w nim wydawał się surrealistyczny - ekscytowała się wokalistka.

Po przejściu do następnego etapu znalazła się u boku 23 najlepszych wokalistów. Gdy jurorzy powiedzieli jej, że trafia do czołówki uczestników, wspierająca ją mama Joanna popłakała się, a wokalistka sama także miała problem, by powstrzymywać łzy wzruszenia.

"Pamiętam, jak Lionel Richie wziął mnie za rękę przed przesłuchaniem i powiedział, że wszystko będzie OK. Wtedy poczułam, że tak właśnie będzie. Wszystko będzie OK" - mówiła Karolina.

Polka podbija "American Idol". Kim jest Karolina Baran?

Karolina Baran od kilku lat mieszka w Los Angeles - tam też ukończyła Musicians Institute College w Hollywood. Jest córką polskich imigrantów z Chicago. Jej pierwsze występy wokalne odbywały się, gdy miała zaledwie 12 lat. Lionel Richie był pod wielkim wrażeniem jej występu, podczas którego śpiewając grała na basie. Dopytywał także, jakie niespodzianki jeszcze szykuje.

Sześć lat temu Kaeyra próbowała swoich sił w programie "America's Got Talent" i pomimo że usłyszała cztery razy "tak", nie pojawiła się już później w show.

"Pamiętam, że pomyślałam wtedy, że to troszkę za dużo jak na 15 lat. Uświadomiłam sobie, że nie jestem jeszcze gotowa jako osoba i jako artysta. Nie wiedziałam, jakie piosenki chcę śpiewać, nie wiedziałam, jak się chcę ubierać. Wiedziałam tylko, że lubię śpiewać, ale to było za mało" - mówiła w wywiadzie dla Radia Rampa.

Teraz wygląda na to, że wokalistka jest gotowa na sukces. Nagrania z jej występami na YouTube mają miliony wyświetleń. Może też pochwalić się m.in. tym, że śpiewała hymn USA podczas meczów amerykańskich drużyn sportowych. W Polsce występowała także na Top of The Top Sopot Festival w 2021 roku.

Karolina Baran nie ukrywa swojego polskiego pochodzenia i ciągle podkreśla, że jest córką Polaków. Bardzo chętnie mówi po polsku, co słychać nawet na nagraniu w programie, gdy uspokaja swoją mamę mówiąc do niej po polsku: "Nie płacz". 21-latka liczy, że odniesie sukces w programie, którzy otworzy jej drzwi do wielkiej kariery.